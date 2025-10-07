Sokk a belvárosban – egy fiatal nőt gázoltak el

Kedden reggel Békéscsaba belvárosában baleset történt az okmányirodánál, egy kerékpárral közlekedő, fiatal nőt gázoltak el.

Baleset történt a belvárosban, egy fiatal nőt gázoltak el. Fotó: Bencsik Ádám

Részletek derültek ki a reggeli balesetről

Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, a 20 év körül nő az elsődleges adatok szerint súlyos sérülést szenvedett.

Belvárosi razzia: sokan fennakadtak a rendőrök hálóján – galériával

Friss baleset is nyomatékot adott annak, hogy a szeptemberi után szükség van az újbóli ellenőrzésre. Rendőrök lepték el hétfőtől az utakat, hogy a Roadpol-akció keretében gyakran előforduló szabálysértéseket, illetve az azokat elkövetőket szűrjék ki.

Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense kedden délután, a békéscsabai Jókai utcában történt rendőri ellenőrzésen elmondta, a mostani Roadpol-akció célja az is, hogy a járdán történő biciklizést is kiszűrjék, ahol nincs kerékpáros átvezetés.

Nem fogja kitalálni, ki tért be a megye legnagyobb régiségboltjába – videóval

Nem akármilyen vendég járt a közelmúltban Békés vármegye talán legnagyobb és legkülönlegesebb régiségboltjában. Az előadó el volt ragadtatva attól, amit látott a Malom Kávézó és Régiségboltban, és le is csapott egy-két érdekességre.

Sztojka József különleges birodalmának, a Malom Kávézó és Régiségboltnak sokan a csodájára járnak. Fotó: Bencsik Ádám

A közelmúltban mi is felfedeztük Békés vármegye talán legnagyobb régiségboltját. A dobozi Malom Kávézó és Régiségboltban a bútoroktól a porcelánokig, a régi tévéktől és rádióktól a festményekig sok ezer tárgyat tekinthetnek meg az érdeklődők. S persze minden darabnak története van.

A Lidl bevásárlókocsijai miatt áll a bál országszerte – sokan most szembesültek vele

A szokásos akciók mellett most a Lidl Magyarország egy előre be nem jelentett újdonsággal is előrukkolt. Sokan a Lidl bevásárlókocsijának tolása közben szembesültek vele, de nem mindenki örült a változásnak.

A Lidl bevásárlókocsijai figyelmeztetés nélkül leblokkolhatnak Forrás: beol.hu

A Lidl híres arról, hogy újdonságokkal lepi meg vásárlóit. Szeptember elején TikTok trendekkel taroltak, október közepétől pedig a Netflix sztárjával lehet majd találkozni a békési üzleteikben is. A legújabb dobása viszont sok vevőt megdöbbentett. Szeptember végén különböző internetes fórumukon felröppent a hír, hogy a Lidl bevásárlókocsijai megváltoztak, egészen pontosan a kocsik új kerekeket kaptak. A Lidl Magyarország most elárulta, miért érezhetnek változást a vásárlók, és mi áll az egész hátterében.