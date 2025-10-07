10 órája
Sokk a belvárosban – egy fiatal nőt gázoltak el
Kedd reggel elgázoltak Békéscsaba belvárosában egy fiatal nőt. A baleset az okmányiroda környékén történt. Nézzük, mi mindenről számoltunk be 2025. október 7-én.
Kedden reggel Békéscsaba belvárosában baleset történt az okmányirodánál, egy kerékpárral közlekedő, fiatal nőt gázoltak el.
Részletek derültek ki a reggeli balesetről
Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, a 20 év körül nő az elsődleges adatok szerint súlyos sérülést szenvedett.
Belvárosi razzia: sokan fennakadtak a rendőrök hálóján – galériával
Friss baleset is nyomatékot adott annak, hogy a szeptemberi után szükség van az újbóli ellenőrzésre. Rendőrök lepték el hétfőtől az utakat, hogy a Roadpol-akció keretében gyakran előforduló szabálysértéseket, illetve az azokat elkövetőket szűrjék ki.
Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense kedden délután, a békéscsabai Jókai utcában történt rendőri ellenőrzésen elmondta, a mostani Roadpol-akció célja az is, hogy a járdán történő biciklizést is kiszűrjék, ahol nincs kerékpáros átvezetés.
Nem fogja kitalálni, ki tért be a megye legnagyobb régiségboltjába – videóval
Nem akármilyen vendég járt a közelmúltban Békés vármegye talán legnagyobb és legkülönlegesebb régiségboltjában. Az előadó el volt ragadtatva attól, amit látott a Malom Kávézó és Régiségboltban, és le is csapott egy-két érdekességre.
A közelmúltban mi is felfedeztük Békés vármegye talán legnagyobb régiségboltját. A dobozi Malom Kávézó és Régiségboltban a bútoroktól a porcelánokig, a régi tévéktől és rádióktól a festményekig sok ezer tárgyat tekinthetnek meg az érdeklődők. S persze minden darabnak története van.
A Lidl bevásárlókocsijai miatt áll a bál országszerte – sokan most szembesültek vele
A szokásos akciók mellett most a Lidl Magyarország egy előre be nem jelentett újdonsággal is előrukkolt. Sokan a Lidl bevásárlókocsijának tolása közben szembesültek vele, de nem mindenki örült a változásnak.
A Lidl híres arról, hogy újdonságokkal lepi meg vásárlóit. Szeptember elején TikTok trendekkel taroltak, október közepétől pedig a Netflix sztárjával lehet majd találkozni a békési üzleteikben is. A legújabb dobása viszont sok vevőt megdöbbentett. Szeptember végén különböző internetes fórumukon felröppent a hír, hogy a Lidl bevásárlókocsijai megváltoztak, egészen pontosan a kocsik új kerekeket kaptak. A Lidl Magyarország most elárulta, miért érezhetnek változást a vásárlók, és mi áll az egész hátterében.
Fontos változás jön a belvárosi parkolásban, erre számítson minden autós
Hangsúlyos változásra számíthatnak az autósok a békési vármegyeszékhelyen. A békéscsabai belvárosi parkolóháznál ugyanis eltűnik a sorompó – jelentette be Szarvas Péter polgármester a közelmúltban sajtótájékoztatón.
A városi közgyűlés elé került a minap a békéscsabai belvárosi parkolóház ügye. Ezzel kapcsolatban Szarvas Péter polgármester sajtótájékoztatón elmondta: év végén, jövő év elején változik a működési rend. Eltűnik a sorompó, és egy sok helyen alkalmazott technológiával lehet majd be- és kihajtani.
Az MVM nevével élnek vissza a csalók, mutatjuk, hogy maradhat biztonságban
Egy békéscsabai Facebook-csoportban figyelmeztettek a gyanús e-mailekre, amelyek látszólag az MVM-től érkeznek. A felhasználó szerencsére időben észrevette, hogy adathalász üzenet landolt a postaládájában.
Fontos dologra hívta fel a figyelmet egy név nélküli résztvevő az egyik, békéscsabaiakat tömörítő Facebook-csoportban. Az e-mail, amit kapott az MVM-től, túl szép ahhoz, hogy igaz legyen: szerencsére a bejegyzés írója is rögtön gyanakodni kezdett, és hamar átlátta, hogy MVM adathalász üzenet landolt a virtuális postaládájában.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Ellátogattunk az ország legkisebb sörfőzdéjébe, belefutottunk Szöszibe is – galériával
Többféle kisüzemi kézműves sör készül az ország legkisebb sörfőzdéjében, hogy aztán a piacra kerüljön. A kézműves sör egyre nagyobb teret hódít, ez igaz Szöszire, a Csabán Kölcsre, a Premierre és az Édenre is. Végigjártuk a kis sörfőző manufaktúrát, ami lényegében egy garázsnak készült helyiségben működik, és csodálatos világba csöppentünk.