Baleset

3 órája

Drámai pillanatok: anya és lánya a felborult autóban

Letért az úttestről, megpördült, felborult, majd az árokban kötött ki egy autó Nagyszénás külterületén. A forgalmat a helyszínen rendőrök irányítják.

Mentőautó is érkezett a sérültekhez a helyszínre.

A rendőrség tájékoztatása szerint letért az úttestről, megprödült, majd tetejével az árokba borult egy személygépkocsi Nagyszénás külterületén. A baleset Nagyszénás és Kondoros között történt. Ketten ültek az autóban, édesanya és lánya. Az elsődleges információk szerint mindketten könnyű sérülést szenvedtek.  Az orosházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Jelenleg félpályán halad a forgalom.

 

