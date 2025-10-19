3 órája
Drámai pillanatok: anya és lánya a felborult autóban
Letért az úttestről, megpördült, felborult, majd az árokban kötött ki egy autó Nagyszénás külterületén. A forgalmat a helyszínen rendőrök irányítják.
Mentőautó is érkezett a sérültekhez a helyszínre.
Fotó: Illusztráció: Gettyimages
A rendőrség tájékoztatása szerint letért az úttestről, megprödült, majd tetejével az árokba borult egy személygépkocsi Nagyszénás külterületén. A baleset Nagyszénás és Kondoros között történt. Ketten ültek az autóban, édesanya és lánya. Az elsődleges információk szerint mindketten könnyű sérülést szenvedtek. Az orosházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Jelenleg félpályán halad a forgalom.
