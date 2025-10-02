Aki szerelmes a seprűbe: megvan az év nagymamája és nagypapája

A 2025-ben az év nagymamája címet Eleken Gémes István Pálné érdemelte ki, unokája, Gera Dóra jelölése alapján, az év nagypapája pedig Kotroczó János lett unokája, Kotroczó Boglárka jelölése alapján.

Az év nagymamája Gémes István Pálné lett. Fotó: Szelezsán György/Facebook

A polgármester gratulált a nagyszülőknek és az unokáknak is

Szelezsán György, Elek polgármestere szívből gratulált a pályázó unokáknak és nagyszülőknek az elismeréshez. Hozzátette, hálásak minden nagyszülőnek, akik szeretetükkel, bölcsességükkel és gondoskodásukkal gazdagítják közösségüket.

„Szerelmes vagy a seprűbe és a lapátba?”

Gera Dóra sikeres pályázatában többek között ez szerepel: „Korán, minden reggel 5 órakor ébred és hétköznap 7 órakor indul dolgozni az eleki varrodába. A munkaidő után percre pontossággal jön az én mamám, hogy ne maradjunk otthon egyedül. Nagyon sok hétvégét velünk tölt. Sokszor arra ébredünk, hogy már a mamikám a főzéshez készülődik. Emellett nagyon szeret takarítani is, szoktam kérdezni, hogy szerelmes vagy a seprűbe és a lapátba? Segít rendet rakni, amit mi a húgommal széthagyunk.”

Amit tesz, érdemes őszintén bevallani

Dóra leírta, hogy a nagymamája olvassa a Bibliát, ami nagyon hasznos tanácsokat tartalmaz, például az őszinteséget, ami most, gyerekkorában hasznára válik, mert amit tesz, azt érdemes bevallani, őszintén elmondani a szüleinek. Tehát az őszinteség, tisztelet, a szeretet, ezek a tulajdonságok nagyon jó hatással lesznek a felnőttkorára is.

Az év nagypapája-díj is gazdára lelt. Fotó: Szelezsán György/Facebook

Az év nagymamája és unokája kapcsolata nagyon erős

– A nagymamám elmondja, amikor elfárad, amit látok is rajta – fogalmazott Dóra. – A mindennapos betegség, nehézség, elszívja az erejét, elcsügged. A mamikám csak annyit kér tőlem, hogy látogassuk meg otthon, csupán egy ölelésre, mert egy nagyszülő és egy unoka kapcsolata nagyon erős, olyan, mint egy mérföldkő az életünkben. Hát ez az én nagymamám, akit szeretünk, és így éli a mindennapjait.

Tata gyerekkorában sokat olvasott, és emiatt nagyon okos

Az én nagypapám pályázatban Kotroczó Boglárka többek között ezt írta: „A nagypapám nagyon különleges számomra, mindig jókedvű és vicces, szeret játszani velem. Szeretek nála lenni, mert mindig mesél nekem érdekes történeteket a régi időkről. Az én tatám 73 éves, nyugdíjas, akit Jani bácsinak hívnak. Tata gyerekkorában sokat olvasott, és emiatt nagyon okos, főleg a történelemben és az irodalomban. Mindig kíváncsi, és folyton azt kérdezi tőlem, hogy én mit tudok.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

„Tatának van egy kutyusa, Haribo, akitől én se félek”

„Tatáról azt kell tudni, hogy nagyon rossz gyerek volt, és néha olyan dolgokat csinált, amin jókat szoktunk nevetni. Olykor télen a csempekályhában süti a szalonnát, ami szerintem mindig nagyon vicces, de a végeredmény mindig nagyon finom. Tata hobbija a pecázás és a tévében a kvízműsorok, amire szinte mindig tudja a választ. Tatának van egy kutyusa, Haribo, akitől én se félek, mert nagyon cuki. Tata mindenkivel nagyon segítőkész és jószívű. Az idősek világnapja alkalmából szeretném megköszönni neki, hogy ilyen szeretetteljes nagypapa. Nagyon szeretem és örülök, hogy van nekem.”