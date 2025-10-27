1 órája
Aki nem figyel, ráfázhat a kerti zöldhulladék égetésére
Fontos tudnivalókat osztottak meg a katasztrófavédelemnél, és az, aki nem figyel, akár több 10 vagy 100 ezer forintos büntetést is kockáztat. Az avar és kerti hulladék égetése 2025-ben, ebben az időszakban is kérdéseket vet fel a kertes házak esetében, az apropója a rengeteg falevél.
Van, ahol szabad, van, ahol tilos a falevél égetése – írták a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán. Az avar és kerti hulladék égetése 2025-ben is téma, és a fő szabály az, hogy azon a településen, ahol az önkormányzatnak van erre vonatkozó rendelete, az abban foglaltak alapján megengedett, más településen ugyanakkor tilos. Nincs tehát egységes szabályozás.
Avar és kerti hulladék égetése 2025-ben: nincs egységes szabályozás
- Békéscsabán korábban úgy volt, hogy a falusias és kertvárosi övezetekben – vasárnap és munkaszüneti napok kivételével – a nyári időszámítás szerinti időszakban 10 és 20 óra között lehet égetni. Ugyanakkor néhány éve a városi közgyűlés hatályon kívül helyezte ezt a rendelkezést, így immár Békéscsabán nem lehet meggyújtani a zöldhulladékot.
- Vésztőn a kertihulladék- és avarégetés helyett elsősorban a komposztálást javasolták. A szomszédok előzetes értesítése mellett azonban lehet égetni, napkeltétől napnyugtáig, kivéve, ha a hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Az, aki megszegi a szabályokat, 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot vagy 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírságot kaphat.
- Szeghalmon október 1. és május 10. között engedélyezett a kertihulladék- és avarégetés, ezeken a napokon is csak 8 és 16 óra között. Kiemelték, hogy egyszerre csak kis mennyiségben szabad égetni, és a zöldhulladék mellé nem kerülhet másfajta szemét.
Fontos, hogy falevéllel nem lehet begyújtani
A katasztrófavédelem Facebook-oldalán kiemelték: csak ott lehet égetni, ahol van arra vonatkozó rendelet, és akkor is be kell tartani az abban foglalt szabályokat. Fontos: csak csak teljesen kiszáradt faleveleket szabad meggyújtani. A falevéllel nem lehet begyújtani, ráadásul az égése során rengeteg égéstermék keletkezik, ami lerakódik a kéményben. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és mindig legyen a közelben víz, amivel el lehet oltani.
Komoly bírság járhat a szabálytalankodóknak
A katasztrófavédelemnél korábban elmondták: az, aki a szabályokat megsérti, azaz a tiltás ellenére éget, tűzvédelmi bírságra számíthat, amelyet a tűzvédelmi hatóság, azaz a kormányhivatal szab ki. A büntetés a vonatkozó jogszabály alapján
- akár több 10 ezer,
- de akár több 100 ezer
forintos tétel is lehet.
Célszerűbb a komposztálás az égetésnél
Hangsúlyozták azt is, hogy tűzvédelmi szempontból sem javasolt a kertihulladék- és avarégetés. Emellett környezetszennyező és egészségkárosító is. Helyette célszerűbb a komposztálás, esetleg a zöldhulladék elszállítása.
Rendszeresen elviszik a zöldhulladékot
Békéscsabán például tavasztól télig minden héten, szerdánként elviszik a zöldhulladékot. A Tappe Kft., a szemétszállító cég honlapja alapján zsákolva ki lehet tenni falevelet, fűnyesedéket, gyomot, valamint kötegelve gallyakat, ágakat maximum 1 méter hosszúságig és 5 centiméter átmérőig.
A hulladékudvarokban is leadható a zöldhulladék
Egyébként a hulladékgyűjtő udvarokban is leadható a zöldhulladék, bizonyos mennyiségig, ami ingatlanonként évi 300 kilogramm. Itt is fontos, hogy a zöldhulladékot áttetsző zsákban, vagy gally, nyesedék esetében legfeljebb 1 méter hosszúságig kötegekben lehet leadni. Békés vármegyében több hulladékudvar áll rendelkezésre, van
- Békéscsabán,
- Dévaványán,
- Gyomaendrődön,
- Kondoroson,
- Kunágotán,
- Mezőhegyesen,
- Orosházán,
- Szeghalmon,
- Vésztőn.
