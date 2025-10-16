30 perce
Ha ősszel nem nézed át az autódon ezt a 8 dolgot, télen könnyen baj lehet
A hideg beállta előtt érdemes rászánni az időt, és megvizsgálni a a gépjárművünket. Az autó őszi karbantartása és ellenőrzése során könnyen észrevehetünk olyan meghibásodást is, ami később később tragikus balesethez vezethet.
A nyári hőség az autó több alkatrészét is megviseli, az ősz pedig kritikus, átmeneti időszaknak számít. A tél szintén kihívások elé állítja az autót, a nyáron elkopott alkatrészek télen teljesen tönkre is mehetnek. Az őszi ellenőrzés és karbantartás segíthet a kopást és az elhasználódást azonosítani, így a kisebb problémákból nem lesznek nagyobbak. Összegyűjtöttük, miket érdemes átnézni az autó őszi karbantartása során.
Mire terjedjen ki az autó őszi karbantartása?
Az autó őszi karbantartását és ellenőrzését nem érdemes félvállról venni. Ha egyszer hozzákezdünk, akkor érdemes az alábbiak közül mindent leellenőrizni.
- akkumulátor,
- gumiabroncs,
- fékrendszer,
- folyadékszintek,
- fűtés,
- ablaktörlő és lapát,
- világítási rendszer,
- szíjak és tömlők.
Hosszúnak tűnik a lista, elsőre talán ijesztő is, de egyáltalán nem lehetetlen minden tételt leellenőrizni. Az is lehet, észreveszünk valami olyan hibát, ami később könnyen balesethez vezetne. Összeszedtünk néhány hasznos tippet, amivel bárki könnyen elvégezheti az autó karbantartását és ellenőrzését.
Mi hibásodik meg a legtöbbször?
A hideg idő nem tesz jót az akkumulátornak. Az őszi és téli hónapokban felmerülő meghibásodások többségének hátterében az akkumulátor nem megfelelő működése áll. A hőmérséklet csökkenésével az akkumulátor teljesítménye is csökken. Aki szeretné elkerülni, hogy egy hideg reggelen ne induljon be az autója, annak érdemes még ősszel leellenőriznie az akkumulátort.
Mit ellenőrizzünk a gumiabroncson?
A gumiabroncsokon keresztül érintkezik az autó az úttal, ezért a kerekek karbantartása biztonsági szempontból kiemelten fontos. Tévhit, hogy a gumiabroncsnyomás ellenőrzése csak akkor szükséges, ha lapos az abroncs. Mit ellenőrizzünk a gumiabroncson?
- a futófelület mélységét,
- a kopásmintázatot,
- a gumiabroncsnyomást.
A hőmérséklet a gumiabroncsok nyomását is befolyásolja. Általános szabály, hogy 10 fokos hőmérsékletcsökkenés hatására 0,5-2 barral csökken a nyomás a gumikban. A lapos gumik rontják az autó irányíthatóságát, gyorsabban kopnak, és az üzemanyag felhasználás hatékonysága is csökken.
Mire kell kiterjednie a fékellenőrzésnek?
A jól működő fékrendszer egész évben fontos, de amikor romlanak a látási- és útviszonyok, akkor még nagyobb szerep hárul a fékekre. A nedves út, a falevelek, az eső, a jég, és a hó megköveteli, hogy a fékrendszer hibátlanul teljesítsen. Így érdemes ellenőrizni
- a fékbetéteket,
- a féktárcsákat,
- a fékfolyadékot,
- és a teljes fékrendszert.
Milyen folyadékokat vizsgáljunk meg az őszi karbantartás során?
Az autó működéséhez többféle folyadékra szükség van, ezek közül kritikus
- a motorolaj,
- a hűtőfolyadék,
- a sebességváltó folyadék,
- a fékfolyadék,
- a szervokormány-folyadék,
- és az ablakmosó folyadék is.
Szívesen ülnél a hideg autóban?
A hideg hónapokban szinte mindenki bekapcsolja a fűtést az autóban, ezért ősszel érdemes ennek működését is leellenőrizni. Ezzel együtt a páramentesítő ellenőrzését is ajánlatos beiktatni, ugyanis ez segít abban, hogy az ablak ne legyen párás, deres vagy jeges. Ha a fűtés hideg levegőt fúj, esetleg zajos, vagy a páramentesítő nem tisztítja megfelelően az ablakokat, akkor érdemes még ősszel megoldani a problémát. Lehetséges, hogy alacsony a hűtőfolyadékszint, hibás a termosztát, eltömődött a fűtőmag vagy a ventilátorral vannak problémák.
Mit vizsgáljunk meg az ablaktörlőn?
A biztonságos vezetéshez jó látási viszonyok szükségesek. Az őszi esőzéseknél és a téli havazásoknál fontos, hogy az ablaktörlő is megfelelően működjön. Érdemes megvizsgálni, mennyire kopottak a lapátok. Az ablaktörlő kopásáról árulkodik
- a csíkozódás,
- az ugrálás,
- a nyikorgás,
- a szakadt gumi.
Milyen lámpákat nézzünk át és mit csináljunk velük?
A rövid nappaloknak köszönhetően ősztől az autó lámpái egyre nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A megfelelő világítás kulcsfontosságú a biztonságos közlekedésben, ezért ellenőrizzük le a
- fényszórókat,
- a hátsó lámpákat,
- a féklámpákat,
- az irányjelzőket,
- és a tolatólámpákat.
A párás vagy megsárgult fényszóróüvegek rontják a látási viszonyokat, ezért javítani vagy cserélni kell őket. A kiégett vagy halványan világító izzókat is cserélni kell.
A szíjakat és tömlőket is megviseli az időjárás
A gumi alkatrészek a meleg időben könnyen el tudnak használódni. Hideg időben a már megviselt szíjak és tömlők teljesen tönkremehetnek.
