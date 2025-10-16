Ha ősszel nem nézed át az autódon ezt a 8 dolgot, télen könnyen baj lehet

A nyári hőség az autó több alkatrészét is megviseli, az ősz pedig kritikus, átmeneti időszaknak számít. A tél szintén kihívások elé állítja az autót, a nyáron elkopott alkatrészek télen teljesen tönkre is mehetnek. Az őszi ellenőrzés és karbantartás segíthet a kopást és az elhasználódást azonosítani, így a kisebb problémákból nem lesznek nagyobbak. Összegyűjtöttük, miket érdemes átnézni az autó őszi karbantartása során.

Az autó őszi karbantartása súlyos baleseteket is megelőzhet. Illusztráció: MW-archív

Mire terjedjen ki az autó őszi karbantartása?

Az autó őszi karbantartását és ellenőrzését nem érdemes félvállról venni. Ha egyszer hozzákezdünk, akkor érdemes az alábbiak közül mindent leellenőrizni.

akkumulátor,

gumiabroncs,

fékrendszer,

folyadékszintek,

fűtés,

ablaktörlő és lapát,

világítási rendszer,

szíjak és tömlők.

Hosszúnak tűnik a lista, elsőre talán ijesztő is, de egyáltalán nem lehetetlen minden tételt leellenőrizni. Az is lehet, észreveszünk valami olyan hibát, ami később könnyen balesethez vezetne. Összeszedtünk néhány hasznos tippet, amivel bárki könnyen elvégezheti az autó karbantartását és ellenőrzését.

Mi hibásodik meg a legtöbbször?

A hideg idő nem tesz jót az akkumulátornak. Az őszi és téli hónapokban felmerülő meghibásodások többségének hátterében az akkumulátor nem megfelelő működése áll. A hőmérséklet csökkenésével az akkumulátor teljesítménye is csökken. Aki szeretné elkerülni, hogy egy hideg reggelen ne induljon be az autója, annak érdemes még ősszel leellenőriznie az akkumulátort.

Mit ellenőrizzünk a gumiabroncson?

A gumiabroncsokon keresztül érintkezik az autó az úttal, ezért a kerekek karbantartása biztonsági szempontból kiemelten fontos. Tévhit, hogy a gumiabroncsnyomás ellenőrzése csak akkor szükséges, ha lapos az abroncs. Mit ellenőrizzünk a gumiabroncson?

a futófelület mélységét,

a kopásmintázatot,

a gumiabroncsnyomást.

A hőmérséklet a gumiabroncsok nyomását is befolyásolja. Általános szabály, hogy 10 fokos hőmérsékletcsökkenés hatására 0,5-2 barral csökken a nyomás a gumikban. A lapos gumik rontják az autó irányíthatóságát, gyorsabban kopnak, és az üzemanyag felhasználás hatékonysága is csökken.