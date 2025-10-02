Átadták a felújított Jókai utcát

A projekt hivatalos átadó ünnepségét csütörtökön tartották. Erdős Norbert, a térség országgyűlési képviselője elmondta, nagyon ráfért márt a felújítás erre az utcára. Az aszfaltkopóréteg szinte teljesen megsemmisült, ez öt centi pluszt kapott. Ahogy a képviselő fogalmazott, nagyon nehéz az önkormányzatoknak utat építeni, de azt gondolja, szépen haladnak ezzel Lőkösházán is, közös elhatározással és munkával. Hozzátette, azért esett a választás erre az utcára, mert felmérték, hogy ezt az utcát vették igénybe leginkább a szennyvízelvezetési munkák.