Fejlesztés

35 perce

Átadták a felújított Jókai utcát

A Magyar Falu Program pályázatában 15 millió forintot nyert Lőkösháza a Jókai utca felújítására.

Nyemcsok László
Fotó:  Bencsik Ádám

A szalagátvágás ünnepélyes pillanatai.

Fotó:  Bencsik Ádám

A projekt hivatalos átadó ünnepségét csütörtökön tartották. Erdős Norbert, a térség országgyűlési képviselője elmondta, nagyon ráfért márt a felújítás erre az utcára. Az aszfaltkopóréteg szinte teljesen megsemmisült, ez öt centi pluszt kapott. Ahogy a képviselő fogalmazott, nagyon nehéz az önkormányzatoknak utat építeni, de azt gondolja, szépen haladnak ezzel Lőkösházán is, közös elhatározással és munkával. Hozzátette, azért esett a választás erre az utcára, mert felmérték, hogy ezt az utcát vették igénybe leginkább a szennyvízelvezetési munkák.  

 

 

