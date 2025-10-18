október 18., szombat

Gazdák a klímaváltozás kihívásai ellen – új megoldások az Alföldön

Címkék#napi hírösszefoglaló#a nap legfontosabb hírei#beol videó#használt autók#klíma#életműdíj#aszály#MVM#fórum

A napokban kezdetét vette az az őszi, szakmai fórumsorozat, amivel friss információkhoz juthatnak a gazdálkodók. A gazdakör a gazdák számára olyan kérdésekre, problémákra, mint az aszály, a klímaváltozás, az öntözés, igyekszik válaszokat, megoldásokat találni, olyan lehetőségeket mutatnak be, melyeket tevékenységeik során majd alkalmazhatnak is. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 18-án.

Beol.hu

Az Orosháza és Térsége Gazdakör fiatal gazdatagozata szervezte meg az első őszi gazdafórumot. Az aszály, a klímaváltozás okozta problémákra keresték a megoldást. 

Szomjazó Alföld: válaszok az aszály kihívásaira
Gazdafórum Orosházán, az aszály okozta problémák, a vízpótlás is napirenden volt. Fotó: Nagy Kristóf

Előadásaink a tájékozódásról, a segítségnyújtásról, a konzultációs lehetőségekről szólnak, s ehhez kaptunk mi magunk is támogatást a Békés Vármegyei Önkormányzattól. Ez a mai téma nagyon fontos gazdatársainknak, harmadik éve nem oldódik meg az aszály által sújtott térségünkben a gazdálkodókra nehezedő probléma.

Alternatívák az aszály, a klímaváltozás okozta problémák megoldására

– Nekünk kell alternatívákat keresnünk, hogy mivel lesznek képesek csökkenteni a veszteségeiket. A probléma nemcsak az élelmiszer-alapanyagokat előállító gazdákat, hanem a következményekkel számolni kénytelen társadalmat is érinti, de most a gazdák vannak frontvonalban – fogalmazott köszöntőjében Brlázs Róbert, a gazdakör elnöke.

Életműdíjat vett át a szakma legjelentősebb eseményén

A Fehér Kígyó Gyógyszertár és tulajdonosának neve Orosházán egybeforr az innovációval, az új utak, a szakmai kihívások és megoldások keresésével, a bátor újításokkal, a betegekért való tenni akarással. A gyógyszerész, dr. Herczegfalviné dr. Abonyi Etelka a napokban vette át a Gyógyszerészetért életműdíjat.

Lukácsné dr. Fodor Enikő elnök adta át az életműdíjat dr. Herczegfalviné dr. Abonyi Etelkának. Fotó: Facebook

5 perc alatt varázsolhatunk: házi pumpkin spice latte egyszerűen

Fűszeres, sütőtökös, igazi őszi ital. Mutatunk egy olyan pumpkin spice latte receptet, ami alapján otthon bárki elkészítheti az ikonikus italt.

Egy egyszerű pumpkin spice latte recepttel gyerekjáték házilag elkészíteni az őszi italt. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Megrázó képek a hajnali tűzről, veszélyben volt a család otthona

Egy családi házhoz riasztották a tűzoltókat szombat hajnalban Békéscsabán.

Hajnali tűz Békéscsabán

Fotók: bekes.katasztrofavedelem.hu

Békés vármegye kedvencei: ezek a használt autók uralják a piacot

Arra kerestük a választ, hogy milyen márkák és típusok tartják lázban a Békés vármegyei használtautó-piacot. 

  • Emellett megmutatjuk azt is, hogy milyen ritkaságok bukkantak fel a használt autók kínálatban, amelyek többek, mint egyszerű autók.
  • A hirdetés szerint tíz évnyi pihenő után keltették újra életre az autót, amely átfogó, alapos szervizen esett át. Számos alkatrész újonnan került beszerelésre, többek között a vízhűtő, a klímahűtő, a féktárcsák, az AC szivattyúk és a gumik is. Rengeteg kisebb-nagyobb javítás történt az autón, így mindennapi használatra teljesen megbízható. Ráadásul friss műszaki vizsgával rendelkezik. Az irányár 3 900 000 forint.

Féláron adja a klímákat az MVM, ekkortól elérhető az elképesztő lehetőség

Az MVM csoport kedvezményes klímával segíti a téli felkészülést lakossági ügyfeleinek. A cég a korszerű, hűtő-fűtő klímaberendezések elérhetőségét kívánja megkönnyíteni a háztartások számára – közölte az MVM csoport az MTI-vel.

Téli meleg egy gombnyomásra – az MVM csoport lehetősége. Forrás: Shutterstock/ Illusztráció

Levendulaházikót avattak a tankertben - galériával, videóval

Levendulaházikót avattak, kihirdették a „Mutasd a kerted!” tanulói pályázat eredményét és újabb adományt is érkezett. Nagy dolgok történtek a tankertben szombaton délelőtt.

Lencsési Általános Iskola tankerti avató

Fotók: Bencsik Ádám

Hárommillió forintot kapott a falu összes kisboltja

A település mindegyik kisboltja nyert a Magyar Falu Programban 3-3 millió forintot, tehát 15 millió forint érkezik ilyen célra is a faluba – jelentette be Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka Zsadányban, és most egy videót tett közzé a Facebook-oldalán. Mind az öt zsadányi boltba elvitte a jó hírt.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

