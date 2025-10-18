Gazdák a klímaváltozás kihívásai ellen – új megoldások az Alföldön

Az Orosháza és Térsége Gazdakör fiatal gazdatagozata szervezte meg az első őszi gazdafórumot. Az aszály, a klímaváltozás okozta problémákra keresték a megoldást.

Gazdafórum Orosházán, az aszály okozta problémák, a vízpótlás is napirenden volt. Fotó: Nagy Kristóf

– Előadásaink a tájékozódásról, a segítségnyújtásról, a konzultációs lehetőségekről szólnak, s ehhez kaptunk mi magunk is támogatást a Békés Vármegyei Önkormányzattól. Ez a mai téma nagyon fontos gazdatársainknak, harmadik éve nem oldódik meg az aszály által sújtott térségünkben a gazdálkodókra nehezedő probléma.

Alternatívák az aszály, a klímaváltozás okozta problémák megoldására

– Nekünk kell alternatívákat keresnünk, hogy mivel lesznek képesek csökkenteni a veszteségeiket. A probléma nemcsak az élelmiszer-alapanyagokat előállító gazdákat, hanem a következményekkel számolni kénytelen társadalmat is érinti, de most a gazdák vannak frontvonalban – fogalmazott köszöntőjében Brlázs Róbert, a gazdakör elnöke.

Életműdíjat vett át a szakma legjelentősebb eseményén

A Fehér Kígyó Gyógyszertár és tulajdonosának neve Orosházán egybeforr az innovációval, az új utak, a szakmai kihívások és megoldások keresésével, a bátor újításokkal, a betegekért való tenni akarással. A gyógyszerész, dr. Herczegfalviné dr. Abonyi Etelka a napokban vette át a Gyógyszerészetért életműdíjat.

Lukácsné dr. Fodor Enikő elnök adta át az életműdíjat dr. Herczegfalviné dr. Abonyi Etelkának. Fotó: Facebook

5 perc alatt varázsolhatunk: házi pumpkin spice latte egyszerűen

Fűszeres, sütőtökös, igazi őszi ital. Mutatunk egy olyan pumpkin spice latte receptet, ami alapján otthon bárki elkészítheti az ikonikus italt.

Egy egyszerű pumpkin spice latte recepttel gyerekjáték házilag elkészíteni az őszi italt. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Megrázó képek a hajnali tűzről, veszélyben volt a család otthona

Egy családi házhoz riasztották a tűzoltókat szombat hajnalban Békéscsabán.