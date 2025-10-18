1 órája
Gazdák a klímaváltozás kihívásai ellen – új megoldások az Alföldön
A napokban kezdetét vette az az őszi, szakmai fórumsorozat, amivel friss információkhoz juthatnak a gazdálkodók. A gazdakör a gazdák számára olyan kérdésekre, problémákra, mint az aszály, a klímaváltozás, az öntözés, igyekszik válaszokat, megoldásokat találni, olyan lehetőségeket mutatnak be, melyeket tevékenységeik során majd alkalmazhatnak is. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 18-án.
Az Orosháza és Térsége Gazdakör fiatal gazdatagozata szervezte meg az első őszi gazdafórumot. Az aszály, a klímaváltozás okozta problémákra keresték a megoldást.
– Előadásaink a tájékozódásról, a segítségnyújtásról, a konzultációs lehetőségekről szólnak, s ehhez kaptunk mi magunk is támogatást a Békés Vármegyei Önkormányzattól. Ez a mai téma nagyon fontos gazdatársainknak, harmadik éve nem oldódik meg az aszály által sújtott térségünkben a gazdálkodókra nehezedő probléma.
Alternatívák az aszály, a klímaváltozás okozta problémák megoldására
– Nekünk kell alternatívákat keresnünk, hogy mivel lesznek képesek csökkenteni a veszteségeiket. A probléma nemcsak az élelmiszer-alapanyagokat előállító gazdákat, hanem a következményekkel számolni kénytelen társadalmat is érinti, de most a gazdák vannak frontvonalban – fogalmazott köszöntőjében Brlázs Róbert, a gazdakör elnöke.
Életműdíjat vett át a szakma legjelentősebb eseményén
A Fehér Kígyó Gyógyszertár és tulajdonosának neve Orosházán egybeforr az innovációval, az új utak, a szakmai kihívások és megoldások keresésével, a bátor újításokkal, a betegekért való tenni akarással. A gyógyszerész, dr. Herczegfalviné dr. Abonyi Etelka a napokban vette át a Gyógyszerészetért életműdíjat.
5 perc alatt varázsolhatunk: házi pumpkin spice latte egyszerűen
Fűszeres, sütőtökös, igazi őszi ital. Mutatunk egy olyan pumpkin spice latte receptet, ami alapján otthon bárki elkészítheti az ikonikus italt.
Megrázó képek a hajnali tűzről, veszélyben volt a család otthona
Egy családi házhoz riasztották a tűzoltókat szombat hajnalban Békéscsabán.
Hajnali tűz BékéscsabánFotók: bekes.katasztrofavedelem.hu
Békés vármegye kedvencei: ezek a használt autók uralják a piacot
Arra kerestük a választ, hogy milyen márkák és típusok tartják lázban a Békés vármegyei használtautó-piacot.
- Emellett megmutatjuk azt is, hogy milyen ritkaságok bukkantak fel a használt autók kínálatban, amelyek többek, mint egyszerű autók.
- A hirdetés szerint tíz évnyi pihenő után keltették újra életre az autót, amely átfogó, alapos szervizen esett át. Számos alkatrész újonnan került beszerelésre, többek között a vízhűtő, a klímahűtő, a féktárcsák, az AC szivattyúk és a gumik is. Rengeteg kisebb-nagyobb javítás történt az autón, így mindennapi használatra teljesen megbízható. Ráadásul friss műszaki vizsgával rendelkezik. Az irányár 3 900 000 forint.
Féláron adja a klímákat az MVM, ekkortól elérhető az elképesztő lehetőség
Az MVM csoport kedvezményes klímával segíti a téli felkészülést lakossági ügyfeleinek. A cég a korszerű, hűtő-fűtő klímaberendezések elérhetőségét kívánja megkönnyíteni a háztartások számára – közölte az MVM csoport az MTI-vel.
Levendulaházikót avattak a tankertben - galériával, videóval
Levendulaházikót avattak, kihirdették a „Mutasd a kerted!” tanulói pályázat eredményét és újabb adományt is érkezett. Nagy dolgok történtek a tankertben szombaton délelőtt.
Lencsési Általános Iskola tankerti avatóFotók: Bencsik Ádám
Hárommillió forintot kapott a falu összes kisboltja
A település mindegyik kisboltja nyert a Magyar Falu Programban 3-3 millió forintot, tehát 15 millió forint érkezik ilyen célra is a faluba – jelentette be Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka Zsadányban, és most egy videót tett közzé a Facebook-oldalán. Mind az öt zsadányi boltba elvitte a jó hírt.
