október 26., vasárnap

Dömötör névnap

11°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

1 órája

Az aszály visszavág: eltűnőben a bűzös betolakodók

Címkék#időjárás#trafik#Gerla#poloska#összefoglaló#nagykövet#koncert#aszály#hírösszefoglaló

A „hívatlan vendégek” az elmúlt években többször elhozták magukkal a kibírhatatlan szagukat, sokak életet megkeserítve ezzel. Idén azonban mintha kevesebb lenne belőlük, aminek kapcsán a szakembert arról is kérdeztük, hogy a poloskapopuláció természetes ellenségének köszönhető-e mindez. Helyzetjelentés a bűzfrontról. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 26-án!

Beol.hu

A poloskapopulációt több éve kínozza az aszály – mondta el kérdésünkre Varga Péter. A Békés Pesticid Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, a szárazság nem kedvező a rovarok számára, hiszen a növények nedveit szívogatják táplálkozás gyanánt. A kevés csapadék miatt azonban számos növény nem fejlődött úgy, mint néhány évvel korábban.

Az aszály visszavág: idén jóval kevesebb a büdös poloska
Aszály sújtja a poloskákat, enyhülhet a bűzös invázió. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A poloska sem szereti az aszályt

A szárazság ezeknek a rovaroknak sem kedvez, ami észre is vehető a számukon – tette hozzá a szakember. – A vízpartok környékén erősebb a jelenlétük, a belterületeken, a „száraz” településközpontokban azonban lényegesen kisebb a számuk. Az elmúlt időszakban poloskák miatt alig-alig kaptunk megkeresést, legyen szó a zöld afrikai vagy a márványpoloskáról. Néhány évvel ezelőtt jóval több riasztást kaptak a bosszantó rovarok miatt.

Újabb fegyvert vetnek be, hogy megfékezzék a száguldozást

A Versenyképes Járások Program keretében több mint 300 millió forint érkezik a békési vármegyeszékhelyre. Az önkormányzatnál ismertették, hogy a támogatás révén milyen békéscsabai fejlesztések valósulnak meg. A paletta igen széles. Kedveznek a gyermekes családoknak és a szabályosan közlekedő autósoknak egyaránt.

Traffiboxot is telepítenek a tervek szerint
A Versenyképes Járások Program keretében több békéscsabai fejlesztés valósulhat meg, traffiboxot is telepítenek a tervek szerint. Fotó: MW

Két nagykövet érkezett Békéscsabára, fontos ügyekben tárgyaltak

Két diplomata is járt az elmúlt napokban a városban. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy Szlovákia és Ukrajna magyarországi nagykövete látogatott Békéscsabára. Fontos ügyek kerültek szóba.

Elköszönt a Follow The Flow

A Follow The Flow varázsolta el a Csabai Kolbászfesztivál közönségét, a koncert után üzentek is a srácok.

Follow the Flow koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Dinya Magdolna

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Zivataros fordulat Békés vármegyében – villámfényes vasárnapra számíthatunk

Mutatjuk milyen időjárásra számíthatunk a mai napon. A vasárnapi zivatar Békés vármegye fölött villámlással, erős széllökésekkel és helyenként intenzív záporral érkezhet, amely rövid időre felfrissíti a levegőt a térségben.

Zivatar Békés vármegye térségében: egy magasban futó gyors légáramlat, az úgynevezett jet-streak aktiválhatja a vasárnapi zivatarokat. Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Újabb terv született, hogyan lehetne rendbe tenni a romkastélyt

Bár 2024 végére ígérték a felújítását, érdemi előrelépés nem történt az ügyben továbbra sem. A magánkézben lévő gerlai Wenckheim-kastélyt most is dzsungel veszi körül. Ugyanakkor készült egy diplomamunka, egy újabb terv Gerla kastélyának felújítására, amely versenybe is szállt egy rangos díjért.

Újabb terv született, hogy miként lenne érdemes felújítani a gerlai Wenckheim-kastélyt. Fotó: MW

Kerítésnek rohant egy autó, azonnal hívták a mentőket

Baleset történt vasárnap délelőtt Gyomaendrődön.

Kerítésnek rohant egy autó. Fotó: Beol.hu

Telt ház: a Halott Pénz koncertje hatalmasat robbant a kolbászfesztiválon – képek, videó

A Halott Pénz koncert volt a Csabai Kolbászfesztivál szombat esti csúcspontja.

Halott Pénz koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Dinya Magdolna

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu