Az aszály visszavág: eltűnőben a bűzös betolakodók
A „hívatlan vendégek” az elmúlt években többször elhozták magukkal a kibírhatatlan szagukat, sokak életet megkeserítve ezzel. Idén azonban mintha kevesebb lenne belőlük, aminek kapcsán a szakembert arról is kérdeztük, hogy a poloskapopuláció természetes ellenségének köszönhető-e mindez. Helyzetjelentés a bűzfrontról. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 26-án!
– A poloskapopulációt több éve kínozza az aszály – mondta el kérdésünkre Varga Péter. A Békés Pesticid Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, a szárazság nem kedvező a rovarok számára, hiszen a növények nedveit szívogatják táplálkozás gyanánt. A kevés csapadék miatt azonban számos növény nem fejlődött úgy, mint néhány évvel korábban.
A poloska sem szereti az aszályt
– A szárazság ezeknek a rovaroknak sem kedvez, ami észre is vehető a számukon – tette hozzá a szakember. – A vízpartok környékén erősebb a jelenlétük, a belterületeken, a „száraz” településközpontokban azonban lényegesen kisebb a számuk. Az elmúlt időszakban poloskák miatt alig-alig kaptunk megkeresést, legyen szó a zöld afrikai vagy a márványpoloskáról. Néhány évvel ezelőtt jóval több riasztást kaptak a bosszantó rovarok miatt.
Újabb fegyvert vetnek be, hogy megfékezzék a száguldozást
A Versenyképes Járások Program keretében több mint 300 millió forint érkezik a békési vármegyeszékhelyre. Az önkormányzatnál ismertették, hogy a támogatás révén milyen békéscsabai fejlesztések valósulnak meg. A paletta igen széles. Kedveznek a gyermekes családoknak és a szabályosan közlekedő autósoknak egyaránt.
Két nagykövet érkezett Békéscsabára, fontos ügyekben tárgyaltak
Két diplomata is járt az elmúlt napokban a városban. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy Szlovákia és Ukrajna magyarországi nagykövete látogatott Békéscsabára. Fontos ügyek kerültek szóba.
Elköszönt a Follow The Flow
A Follow The Flow varázsolta el a Csabai Kolbászfesztivál közönségét, a koncert után üzentek is a srácok.
Follow the Flow koncert a kolbászfesztiválonFotók: Dinya Magdolna
Zivataros fordulat Békés vármegyében – villámfényes vasárnapra számíthatunk
Mutatjuk milyen időjárásra számíthatunk a mai napon. A vasárnapi zivatar Békés vármegye fölött villámlással, erős széllökésekkel és helyenként intenzív záporral érkezhet, amely rövid időre felfrissíti a levegőt a térségben.
Újabb terv született, hogyan lehetne rendbe tenni a romkastélyt
Bár 2024 végére ígérték a felújítását, érdemi előrelépés nem történt az ügyben továbbra sem. A magánkézben lévő gerlai Wenckheim-kastélyt most is dzsungel veszi körül. Ugyanakkor készült egy diplomamunka, egy újabb terv Gerla kastélyának felújítására, amely versenybe is szállt egy rangos díjért.
Kerítésnek rohant egy autó, azonnal hívták a mentőket
Baleset történt vasárnap délelőtt Gyomaendrődön.
Telt ház: a Halott Pénz koncertje hatalmasat robbant a kolbászfesztiválon – képek, videó
A Halott Pénz koncert volt a Csabai Kolbászfesztivál szombat esti csúcspontja.
Halott Pénz koncert a kolbászfesztiválonFotók: Dinya Magdolna