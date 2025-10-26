Az aszály visszavág: eltűnőben a bűzös betolakodók

– A poloskapopulációt több éve kínozza az aszály – mondta el kérdésünkre Varga Péter. A Békés Pesticid Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, a szárazság nem kedvező a rovarok számára, hiszen a növények nedveit szívogatják táplálkozás gyanánt. A kevés csapadék miatt azonban számos növény nem fejlődött úgy, mint néhány évvel korábban.

Aszály sújtja a poloskákat, enyhülhet a bűzös invázió. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A poloska sem szereti az aszályt

– A szárazság ezeknek a rovaroknak sem kedvez, ami észre is vehető a számukon – tette hozzá a szakember. – A vízpartok környékén erősebb a jelenlétük, a belterületeken, a „száraz” településközpontokban azonban lényegesen kisebb a számuk. Az elmúlt időszakban poloskák miatt alig-alig kaptunk megkeresést, legyen szó a zöld afrikai vagy a márványpoloskáról. Néhány évvel ezelőtt jóval több riasztást kaptak a bosszantó rovarok miatt.

