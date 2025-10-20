október 20., hétfő

Vendel névnap

+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Piknik

1 órája

Fénysebességgel fogyott el Ásós Gézáék pacalja, ezt a tempót a McDrive-ban is megirigyelhetik

Címkék#kínálat#Dunapataj#Pacal Piknik#Ásós Géza#kolbász

A békési Kira vendéglőnél fogyott el elsőként a pacal. Pedig Ásós Géza és csapata most sem aprózta el, 114 kiló pacalból készítette el a különlegességet. Néhány nap múlva pedig már újabb attrakcióra készülnek, mutatjuk, hogy azt is, hogy mire számíthatnak az ínyencek.

Papp Gábor

Magyarország első Pacal Piknikjét rendezték a Tanya Bisztró szervezésében szombaton Dunapatajon, amin Ásós Géza és csapata is részt vett.

Ásós Géza 114 kiló pacalt főzött ismét
Ásós Géza mint mindenütt, Dunapatajon is nagy sikert aratott. Fotó: Zsiga Ferenc/Baon.hu

Ásós Géza és csapata a pacalfőző elitben

A Baon.hu tudósítása szerint a Pacal Piknikre az ország számos pontjáról, még külföldről is sokan érkeztek. A látogatók száma az óvatos becslések szerint is meghaladta a 2000-et. Az eseményen összesen hat étterem, köztünk a békési Kira vendéglő kínálta a különleges ételt.

– Ami Békés vármegyében és Békéscsabán a kolbász, az Dunapatajon a pacal – mondta el kérdésünkre Ásós Géza. – Ott már egész mozgalom alakult ki az étel körül, egyébként a hagyományok is elképesztőek.

Fénysebességgel fogyott a békési pacal

Géza elárulta, számukra óriási elismerés, hogy egy előzetes felmérés alapján bekerültek a hat étterem közé, amely jelen lehetett a programon. Ahogy előzetesen olvasható volt, a pacalfőzők elitje vett részt az eseményen.

Ásós Géza kérdésre felel a fesztiválon
Ásós Géza (jobbra) ezen a fesztiválon is nagyon népszerű volt.

– A program óriási siker volt, százak vettek részt a rendezvényen. A kóstoló jegyekkel az érdeklődők mind a hat étterem kínálatát megkóstolhatták, majd ízlésük szerint nagyobb adagot is vásárolhattak az ételből – szólt a részletekről Ásós Géza.

A békési Kira vendéglőnek nem kellett szégyenkeznie, hiszen a pacal elsőként náluk fogyott el. Pedig Géza nem aprózta el, 114 kiló pacalból készítette el a saját finomságát. Az ételeket fél 12 után lehetett megkóstolni, négy órára azonban már egy falat sem volt belőle náluk.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

S hogy mi a jó pacal titka?

A Kira vendéglő vezetője elmondta, minden ételnél a legfontosabb a jó minőségű alapanyag. 

Ez a pacalra hatványozottan igaz, ahogy az jó előkészítés is kulcsfontosságú. Ha ez nem történik meg, abból borzasztó dolgok sülhetnek ki, és persze a jó fűszert és a megfelelő fűszerezést se felejtsük el

 – tette hozzá.

Pacal után jöhet a disznótoros

Ásós Géza a szombati kihívás után már a hosszú hétvégére készül. Valamennyi vendéglátóegységében Nagy Disznótoros Hosszú Hétvége várja a látogatókat. 

– A megszokott ételek mellett, a korlátlan étkezés részeként lesz sült kolbász, hagymás vér, hurka. Reggel már nulla fok körüli, vagy az alatti a hőmérséklet, így a disznótoros éppen passzol is az időjáráshoz – emelte ki, és kérdésünkre elárulta, a finomságok közül a hagymás vér és a sült kolbász a legnépszerűbb.

A finomságok nem csak a békési Kira vendéglőben, hanem a csabai Tesco-ban és Hódmezővásárhelyen is megvásárolhatók lesznek. A Kirában a Disznótoros Hosszú Hétvége október 23-tól október 26-ig tart majd.

Így készült Géza a Pacal Piknikre

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu