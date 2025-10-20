Fénysebességgel fogyott el Ásós Gézáék pacalja, ezt a tempót a McDrive-ban is megirigyelhetik

Magyarország első Pacal Piknikjét rendezték a Tanya Bisztró szervezésében szombaton Dunapatajon, amin Ásós Géza és csapata is részt vett.

Ásós Géza mint mindenütt, Dunapatajon is nagy sikert aratott. Fotó: Zsiga Ferenc/Baon.hu

Ásós Géza és csapata a pacalfőző elitben

A Baon.hu tudósítása szerint a Pacal Piknikre az ország számos pontjáról, még külföldről is sokan érkeztek. A látogatók száma az óvatos becslések szerint is meghaladta a 2000-et. Az eseményen összesen hat étterem, köztünk a békési Kira vendéglő kínálta a különleges ételt.

– Ami Békés vármegyében és Békéscsabán a kolbász, az Dunapatajon a pacal – mondta el kérdésünkre Ásós Géza. – Ott már egész mozgalom alakult ki az étel körül, egyébként a hagyományok is elképesztőek.

Fénysebességgel fogyott a békési pacal

Géza elárulta, számukra óriási elismerés, hogy egy előzetes felmérés alapján bekerültek a hat étterem közé, amely jelen lehetett a programon. Ahogy előzetesen olvasható volt, a pacalfőzők elitje vett részt az eseményen.

Ásós Géza (jobbra) ezen a fesztiválon is nagyon népszerű volt.

– A program óriási siker volt, százak vettek részt a rendezvényen. A kóstoló jegyekkel az érdeklődők mind a hat étterem kínálatát megkóstolhatták, majd ízlésük szerint nagyobb adagot is vásárolhattak az ételből – szólt a részletekről Ásós Géza.

A békési Kira vendéglőnek nem kellett szégyenkeznie, hiszen a pacal elsőként náluk fogyott el. Pedig Géza nem aprózta el, 114 kiló pacalból készítette el a saját finomságát. Az ételeket fél 12 után lehetett megkóstolni, négy órára azonban már egy falat sem volt belőle náluk.

S hogy mi a jó pacal titka?

A Kira vendéglő vezetője elmondta, minden ételnél a legfontosabb a jó minőségű alapanyag.

Ez a pacalra hatványozottan igaz, ahogy az jó előkészítés is kulcsfontosságú. Ha ez nem történik meg, abból borzasztó dolgok sülhetnek ki, és persze a jó fűszert és a megfelelő fűszerezést se felejtsük el

– tette hozzá.

Pacal után jöhet a disznótoros

Ásós Géza a szombati kihívás után már a hosszú hétvégére készül. Valamennyi vendéglátóegységében Nagy Disznótoros Hosszú Hétvége várja a látogatókat.