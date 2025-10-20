1 órája
Fénysebességgel fogyott el Ásós Gézáék pacalja, ezt a tempót a McDrive-ban is megirigyelhetik
A békési Kira vendéglőnél fogyott el elsőként a pacal. Pedig Ásós Géza és csapata most sem aprózta el, 114 kiló pacalból készítette el a különlegességet. Néhány nap múlva pedig már újabb attrakcióra készülnek, mutatjuk, hogy azt is, hogy mire számíthatnak az ínyencek.
Magyarország első Pacal Piknikjét rendezték a Tanya Bisztró szervezésében szombaton Dunapatajon, amin Ásós Géza és csapata is részt vett.
Ásós Géza és csapata a pacalfőző elitben
A Baon.hu tudósítása szerint a Pacal Piknikre az ország számos pontjáról, még külföldről is sokan érkeztek. A látogatók száma az óvatos becslések szerint is meghaladta a 2000-et. Az eseményen összesen hat étterem, köztünk a békési Kira vendéglő kínálta a különleges ételt.
– Ami Békés vármegyében és Békéscsabán a kolbász, az Dunapatajon a pacal – mondta el kérdésünkre Ásós Géza. – Ott már egész mozgalom alakult ki az étel körül, egyébként a hagyományok is elképesztőek.
Fénysebességgel fogyott a békési pacal
Géza elárulta, számukra óriási elismerés, hogy egy előzetes felmérés alapján bekerültek a hat étterem közé, amely jelen lehetett a programon. Ahogy előzetesen olvasható volt, a pacalfőzők elitje vett részt az eseményen.
– A program óriási siker volt, százak vettek részt a rendezvényen. A kóstoló jegyekkel az érdeklődők mind a hat étterem kínálatát megkóstolhatták, majd ízlésük szerint nagyobb adagot is vásárolhattak az ételből – szólt a részletekről Ásós Géza.
A békési Kira vendéglőnek nem kellett szégyenkeznie, hiszen a pacal elsőként náluk fogyott el. Pedig Géza nem aprózta el, 114 kiló pacalból készítette el a saját finomságát. Az ételeket fél 12 után lehetett megkóstolni, négy órára azonban már egy falat sem volt belőle náluk.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
S hogy mi a jó pacal titka?
A Kira vendéglő vezetője elmondta, minden ételnél a legfontosabb a jó minőségű alapanyag.
Ez a pacalra hatványozottan igaz, ahogy az jó előkészítés is kulcsfontosságú. Ha ez nem történik meg, abból borzasztó dolgok sülhetnek ki, és persze a jó fűszert és a megfelelő fűszerezést se felejtsük el
– tette hozzá.
Pacal után jöhet a disznótoros
Ásós Géza a szombati kihívás után már a hosszú hétvégére készül. Valamennyi vendéglátóegységében Nagy Disznótoros Hosszú Hétvége várja a látogatókat.
– A megszokott ételek mellett, a korlátlan étkezés részeként lesz sült kolbász, hagymás vér, hurka. Reggel már nulla fok körüli, vagy az alatti a hőmérséklet, így a disznótoros éppen passzol is az időjáráshoz – emelte ki, és kérdésünkre elárulta, a finomságok közül a hagymás vér és a sült kolbász a legnépszerűbb.
A finomságok nem csak a békési Kira vendéglőben, hanem a csabai Tesco-ban és Hódmezővásárhelyen is megvásárolhatók lesznek. A Kirában a Disznótoros Hosszú Hétvége október 23-tól október 26-ig tart majd.
Így készült Géza a Pacal Piknikre
Nem lennénk meg nélkülük, de ezekre a mesterekre mindig számíthatunk - galériával, videóval