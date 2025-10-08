Nagy bejelentést tett Ásós Géza!

Ásós Géza kapcsán egymást érik a hírek. Nemrég írtunk arról, hogy a népszerű riporter, Vujity Tvrtko Békés vármegyébe látogatott, előbb Gyulán, másnap pedig Békésen tartott telt ház előtt, nagy sikerű előadásokat.

Ásós Géza nagy bejelentést tett, ami sokaknak lehet fontos. Fotó: Kira Vendéglő/Facebook

Ásós Géza: folyamatosan zajlik az élet

Tvrtko azonban az előadások mellett kedves ismerősével, Ásós Gézával is találkozott. A műsorvezető előbb a Kira vendéglőben ebédelt birka- és marhapörköltet, illetve töltött káposztát. Vujity Tvrtko estjén pedig ott volt Ásós Géza is, akikről előadása alatt többször is beszélt a népszerű műsorvezető. Ásós Géza felköszöntötte Tvrtko-t aznapi születésnapja alkalmából egy üveg itallal.

De mi a fontos bejelentés?

S a nagy bejelentésről. „Egy újabb mérföldkőhöz érkezett Vendéglőnk! November első hetében visszatérünk Gyulára” – emelte ki. A gyulai Tescoban található vendéglőt fogjuk üzemeltetni, úgy, hogy a többi egységünkből sem zárunk be egyet sem. A megszokott menüsorral, korlátlan étkezéssel várnak mindenkit.

Élő adásban is hallhatták az érdeklődők a nagy hírt.