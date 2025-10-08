október 8., szerda

Öröm

4 órája

Nagy bejelentést tett Ásós Géza!

Címkék#vendéglő#bejelentés#mérföldkő#Ásós Géza#Gyula

Fontos bejelentést tett ma az ország első cigány étterme, a Kira vendéglő vezetője. Ásós Géza úgy fogalmazott, vendéglőjük újabb mérföldkőhöz érkezett. A bejelentésre özönlenek a like-ok és a hozzászólások.

Papp Gábor

Ásós Géza kapcsán egymást érik a hírek. Nemrég írtunk arról, hogy a népszerű riporter, Vujity Tvrtko Békés vármegyébe látogatott, előbb Gyulán, másnap pedig Békésen tartott telt ház előtt, nagy sikerű előadásokat.

Ásós Géza
Ásós Géza nagy bejelentést tett, ami sokaknak lehet fontos. Fotó: Kira Vendéglő/Facebook

Ásós Géza: folyamatosan zajlik az élet

Tvrtko azonban az előadások mellett kedves ismerősével, Ásós Gézával is találkozott. A műsorvezető előbb a Kira vendéglőben ebédelt birka- és marhapörköltet, illetve töltött káposztát. Vujity Tvrtko estjén pedig ott volt Ásós Géza is, akikről előadása alatt többször is beszélt a népszerű műsorvezető. Ásós Géza felköszöntötte Tvrtko-t aznapi születésnapja alkalmából egy üveg itallal.

De mi a fontos bejelentés?

S a nagy bejelentésről. „Egy újabb mérföldkőhöz érkezett Vendéglőnk! November első hetében visszatérünk Gyulára” – emelte ki. A gyulai Tescoban található vendéglőt fogjuk üzemeltetni, úgy, hogy a többi egységünkből sem zárunk be egyet sem. A megszokott menüsorral, korlátlan étkezéssel várnak mindenkit.

 

Élő adásban is hallhatták az érdeklődők a nagy hírt.

 

