Ásós Géza a hosszú hétvégére is kitalált valamit!

Gyűlik a tömeg, és a Békés vármegyeiek mellett folyamatosan érkeznek az érdeklődők az ország más részeiről, így például Mosonmagyaróvárról vagy Százhalombattáról is. Ásós Géza Disznótoros Hosszú Hétvégét rendez. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 22-én!

Beol.hu

Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő vezetője elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy az állandó kínálatuk mellett időről időre különböző egyedi ajánlatokkal is keresse a vendégek kedvét, ezért hívták életre a Disznótoros Hosszú Hétvégét is, aminek ezekben a napokban különleges aktualitása van.

Disznótoros Hosszú Hétvégét rendezz Ásós Géza
Ásós Géza Disznótoros Hosszú Hétvégét tart óriási érdeklődés mellett. 

Ásós Géza hagymás vért és kolbászt is készített

– Hagymás vér, kolbász, amit csak cigány kolbásznak nevezünk, hurka és toros káposzta egyaránt szerepel a kínálatban – tette hozzá. Ásós Géza elárulta, hogy egy különleges étel premierjét is megtartották, aminek készítése során kolbászhúst és hurkát kevert össze, azt fasírttá gyúrta, kukoricalisztbe forgatta, majd kevés zsíron megsütötte. Mint mondta, a disznótoros ételek egyik csúcsa a csülök, így azt is kóstolhatnak a vendégek. Emellett az állandó kínálatban szereplő füstölt csülökkel és öreg tyúkkal készülő töltött káposzta is megkóstolható.

Hármas karambol a 44-esen, több sérült!

Három személyautó ütközött össze csütörtökön délután.

Elkezdődött a kolbászfesztivál, az óvodások, iskolások munkáira a nagypapák is csettintettek - galériával, videóval

Az óvodások és általános iskolások gyúrásával kezdődött a fesztivál csütörtökön. A Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében lezajlott az első disznóvágás-bemutató is a Csabai Kolbászklubnak köszönhetően.

Csabai Kolbászfesztivál 2025: óvodások és általános iskolások gyúrása

Fotók: Bencsik Ádám

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Folyamatosan figyelik a föld mozgását a szomszéd vármegyében

Október 22-én hajnalban 4,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg a szomszéd vármegyét. A csongrádi földrengés óta történő kisebb utórengéseket a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium ideiglenes szeizmológiai mérőállomásokkal követi.

Az összetartozás ünnepe: a polgármester arról is beszélt, hogy mikor válhat Békéscsaba erőssé - galériával, videóval

Az összetartozás ünnepe. Ezt mondta október 23-áról megemlékező beszédében Szarvas Péter polgármester, aki kitért arra is, hogy szerinte mikor lehet Békéscsaba erős. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére a Jókai színházban tartottak városi ünnepséget.

1956 hőseire emlékeztek Békésen

Fotók: Jenei Péter

Forró légyott a város határában: beszóltak a szerelmeseknek

Nem nyerte el valakinek a tetszését, hogy Békéscsaba külterületén randizik egy szerelmespár. Kiderült az is, hogy pontosan mi a baja.

A természet lágy ölén bújnak össze. Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
