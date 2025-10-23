Ásós Géza a hosszú hétvégére is kitalált valamit!

Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő vezetője elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy az állandó kínálatuk mellett időről időre különböző egyedi ajánlatokkal is keresse a vendégek kedvét, ezért hívták életre a Disznótoros Hosszú Hétvégét is, aminek ezekben a napokban különleges aktualitása van.

Ásós Géza Disznótoros Hosszú Hétvégét tart óriási érdeklődés mellett.

Ásós Géza hagymás vért és kolbászt is készített

– Hagymás vér, kolbász, amit csak cigány kolbásznak nevezünk, hurka és toros káposzta egyaránt szerepel a kínálatban – tette hozzá. Ásós Géza elárulta, hogy egy különleges étel premierjét is megtartották, aminek készítése során kolbászhúst és hurkát kevert össze, azt fasírttá gyúrta, kukoricalisztbe forgatta, majd kevés zsíron megsütötte. Mint mondta, a disznótoros ételek egyik csúcsa a csülök, így azt is kóstolhatnak a vendégek. Emellett az állandó kínálatban szereplő füstölt csülökkel és öreg tyúkkal készülő töltött káposzta is megkóstolható.

