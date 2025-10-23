Gyűlik a tömeg - elképesztő a sor Ásós Géza éttermében, nem késő elindulni - videóval

Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő vezetője elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy az állandó kínálatuk mellett időről időre különböző egyedi ajánlatokkal is keresse a vendégek kedvét, ezért hívták életre a Disznótoros Hosszú Hétvégét is, aminek ezekben a napokban különleges aktualitása van.

Ásós Géza Disznótoros Hosszú Hétvégét tart óriási érdeklődés mellett.

Ásós Géza hagymás vért és kolbászt is készített

– Hagymás vér, kolbász, amit csak cigány kolbásznak nevezünk, hurka és toros káposzta egyaránt szerepel a kínálatban – tette hozzá. Ásós Géza elárulta, hogy egy különleges étel premierjét is megtartották, aminek készítése során kolbászhúst és hurkát kevert össze, azt fasírttá gyúrta, kukoricalisztbe forgatta, majd kevés zsíron megsütötte. Mint mondta, a disznótoros ételek egyik csúcsa a csülök, így azt is kóstolhatnak a vendégek. Emellett az állandó kínálatban szereplő füstölt csülökkel és öreg tyúkkal készülő töltött káposzta is megkóstolható.

S elkészültek a saját száraz, füstölt kolbászok is, amelyek szintén ott vannak a kínálatban.

Csak áramlik a tömeg

Gézával még a Disznótoros Hosszú Hétvége kezdése előtt, csütörtökön, néhány perccel 11 óra előtt beszélgettünk, de nem sokkal később már óriási roham indult a Kira vendéglőben. Helyi és az ország egész távoli részéről érkező vendégek is jöttek, hogy nála ebédeljenek.

Milyen a jó kolbász?

Ásós Gézával arról is beszélgettünk, hogy szerinte mitől jó a kolbász. Videókban a cigányvendéglős erről is beszélt, de annyit már most elárulhatunk, hogy véleménye szerint a hús és a szalonna aránya nagyon fontos, akár 35 százalék is lehet a szalonna. Megtudtuk, hogy milyen köménymagot és milyen fűszereket tesz a kolbászhúsba. A Kira vendéglő disznótoros ízeivel egyébként a következő napokban a békéscsabai Tesco-ban és Hódmezővásárhelyen is találkozhatnak az érdeklődők.

Egy hét alatt másodszor áll a sor Gézánál

Kevesebb mint egy hét alatt másodszor áll a sor Ásós Gézáéknál. Múlt szombaton Magyarország első Pacal Piknikjét rendezték a Tanya Bisztró szervezésében Dunapatajon, amin Ásós Géza és csapata is részt vett. Géza 114 kiló pacalt főzött, és ott is óriási tömeg tolongott a standjuknál.