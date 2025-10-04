Tisztelegtek a hősök, az ősök előtt, majd megnyitották az apróvadas szezont – galériával

A nagymajori, aradi vértanúk előtti tisztelgés az apróvadas vadászidény hagyományos nyitórendezvénye. Zuberecz Tibor, Békés vármegye fővadásza az eseményen kiemelte, a kondorosi vadászok elismeréssel hajtanak fejet elődeik, az Alföldi Vadásztársulat tagjai előtt, akik hazaszeretetből is jelesre vizsgáztak.

Az aradi vértanúk előtti tisztelgés az apróvadas vadászidény hagyományos nyitórendezvénye is. Fotó: Kiss Zoltán

Az aradi vértanúk után próbáltak kiutat találni, és irányt mutatni

– Ők voltak azok, akik 1849. október 6-a után próbáltak kiutat találni, és irányt mutatni a nemzetnek a legsötétebb abszolutizmus időszakában is – hangsúlyozta Zuberecz Tibor. – Tették ezt annak ellenére, hogy sokuk közeli hozzátartozója, rokona, ismerőse szenvedett vértanúhalált, viselt rabságot, vagy kényszerült hosszú száműzetésbe.