Tisztelegtek a hősök, az ősök előtt, majd megnyitották az apróvadas szezont – galériával
A kondorosi Batthyány-Geist Vadászkastély parkjában tisztelegtek az aradi vértanúk emléke, október 6. előtt. Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja és Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere is kiemelte, fontosnak tartják, hogy együtt hajtsanak fejet hőseink előtt, majd közösségként, hagyományainkat ápolva erősítsük összetartozásunkat. Ahogy fogalmaztak: „a múlt tisztelete ad erőt a jövő építéséhez.”
A nagymajori, aradi vértanúk előtti tisztelgés az apróvadas vadászidény hagyományos nyitórendezvénye. Zuberecz Tibor, Békés vármegye fővadásza az eseményen kiemelte, a kondorosi vadászok elismeréssel hajtanak fejet elődeik, az Alföldi Vadásztársulat tagjai előtt, akik hazaszeretetből is jelesre vizsgáztak.
Az aradi vértanúk után próbáltak kiutat találni, és irányt mutatni
– Ők voltak azok, akik 1849. október 6-a után próbáltak kiutat találni, és irányt mutatni a nemzetnek a legsötétebb abszolutizmus időszakában is – hangsúlyozta Zuberecz Tibor. – Tették ezt annak ellenére, hogy sokuk közeli hozzátartozója, rokona, ismerőse szenvedett vértanúhalált, viselt rabságot, vagy kényszerült hosszú száműzetésbe.
Az aradi vértanúkra emlékeztek, majd megnyitották az apróvadas szezontFotók: Kiss Zoltán
Kötelességünk minden évben, ilyenkor Csákóra menni
– Az itt ténykedő ötvenhatosok éppen kitartó munkájukkal erkölcsi alapot teremtettek a kiegyezéshez, és megszilárdították az új polgári Magyarországot – mondta Zuberecz Tibor. – Sőt, nemcsak saját területükön, hanem az eszmék csoportjaiból minduntalan miniszterek, belső tanácsosok, biztosok kerültek ki soraikból, ténykedésük így nagyban meghatározhatta a haza további sorsát. Erre emlékezve, úgy gondolom, kötelességünk minden évben, ilyenkor Csákóra menni, és a közadakozásból készített emlékműnél kegyelettel leróni tiszteletünket.
