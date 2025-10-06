33 perce
Eszméket és eszményeket szuronyokkal nem lehet elpusztítani: az aradi vértanúkra emlékeztek Gyulán – galériával, videóval
Az igazságos forradalmakat és szabadságharcokat le lehet ugyan verni, de eszméket és eszményeket szuronyokkal nem lehet elpusztítani – hangsúlyozta Maruzs Roland ezredes hétfőn délelőtt Gyulán. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka az aradi vértanúk emléknapja alkalmából elmondta, 1849 október 6-a az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc történetének egyik legtragikusabb, ám üzenetében legfelemelőbb napja.
Maruzs Roland az aradi vértanúk emléknapja alkalmából a gyulai 1848/49-es Honvédtiszti Emlékhelyen elmondott beszédében kifejtette, azon a napon 15 embert végeztek ki a császári-királyi hatóságok Magyarországon.
Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából felidézték a mártírok emlékét
– Budapesten gróf Batthyány Lajos, az első felelős független magyar kormány miniszterelnöke állt a császári vadászok puskacsöve elé. Batthyány a magyar polgári átalakulás egyik legnagyobb formátumú képviselője volt, olyan politikus, aki a törvény adta korlátokon belül mindent megtett azért, hogy Magyarország valóban korszerű, polgári állam legyen – emelte ki az ezredes. – Batthyány a törvényesség embere volt, és ezt a törvényességet saját uralkodójával szemben is képviselte és védte.
Következetesen képviselte a nemzeti érdekeket
Hozzátette, a nemzeti érdekek következetes és feltétlen képviselete volt az, amiért a császári-királyi hadbíróság egy 20. századi szemmel nézve is koncepciós eljárásban Batthyányt kötél általi halálra ítélte.
– Ha a börtönben a megalázó bitófa általi halált elkerülendő, nem kísérel meg öngyilkosságot, és nem ejt súlyos, az akasztást lehetetlenné tévő sebet a nyakán, együtt végezték volna ki a kóspallagi Fekete Imre gerillaszázadossal. Az abszolutizmus logikája szerint a magyar önállóságért törvényes eszközökkel küldő gróf és a fegyveres ellenállásért elfogott parasztember egyformán bűnös volt – folytatta a gondolatot.
Az aradi vértanúkra emlékeztek GyulánFotók: Bencsik Ádám
Menekülhettek volna, de maradtak
Mint elmondta, ugyanezen a napon a Kossuth által később magyar Golgotának nevezett Aradon a honvédsereg 13 tisztjét lőtték agyon, illetve akasztották fel Haynau parancsára.
– E tisztek, 12 tábornok és egy ezredes menekülhettek volna a fegyverletétel után, ám nem tették. Kegyelemben reménykedtek, de elfogadták a sorsukat. Készek voltak férfias elszántsággal tűrni azt, mit Istennek megfejthetetlen végzése rájuk mér. Nem meghalni, hanem élni akartak az ügyért, de élni is csak itthon akartak. Készek voltak meghalni is érte, ha a sors úgy határozza. Nevüket nem lehet elégszer ismételni – idézte fel a tragikus eseményeket.
- Volt közöttük német és magyar gróf,
- szerb és horvát határőrtiszt,
- hazai örmény és német polgár családok sarja,
- magyar középnemes
- és osztrák lovag, de egyek voltak a halálig való hűségben. Az uralkodó parancsára tettek esküt a magyar alkotmányra, és ezt alkotmányt az esküt megszegő uralkodóval szemben is készek voltak védelmezni.
A hatalom később mégis kénytelen volt kiegyezni
Hangsúlyozta, 1849 októbere azt bizonyította, hogy a győztes abszolutizmusok nem kegyelmeznek, vagy ha igen, csak úgy, ahogy a bosszúhadjárat végrehajtója, Haynau tette, aki a kevésbé vétkesnek ítélt honvédtiszteket nem akasztófára, hanem kivégző osztag elé küldte.
Az igaz ügy örökre veszve nem lehet
Kitért arra, hogy 18 évvel a kivégzések után az idegen hatalom kénytelen volt kiegyezni Magyarországgal.
– Ez is azt mutatta, hogy az igazságos forradalmakat és szabadságharcokat le lehet ugyan verni, de eszméket és eszményeket szuronyokkal nem lehet elpusztítani. Ahogy Görgey Artúr írta: „Az igaz ügy örökre veszve nem lehet.” Ez az igaz ügy győzedelmeskedett a katonai vereség ellenére az emberi élet léptékét tekintve ugyan hosszú, ám a történelmi távlatokat nézve rövid idő múlva. A polgári Magyarország megteremtéséhez a reformkor és 1848 törvényalkotása ugyanúgy hozzátartott, mint az 1848/1849-es fegyveres küzdelem – fejtette ki. – A nemzet megmutatta, hogy a polgári átalakulást és a nemzet önrendelkezését olyan vívmánynak tekinti, amelyekért kész fegyvert is fogni. Ezzel pedig olyan erkölcsi tőkét halmozott fel, amelyből mindmáig és a jövőben is meríthetnek az egymást követő magyar nemzedékek.
Az aradi vértanúk emléknapján ünnepi műsort adott Pál István „Szalonna” és bandája, Papp István színművész és az Erkel Ferenc Vegyeskar, amit a koszorúzás követett.
