Eszméket és eszményeket szuronyokkal nem lehet elpusztítani: az aradi vértanúkra emlékeztek Gyulán – galériával, videóval

Maruzs Roland az aradi vértanúk emléknapja alkalmából a gyulai 1848/49-es Honvédtiszti Emlékhelyen elmondott beszédében kifejtette, azon a napon 15 embert végeztek ki a császári-királyi hatóságok Magyarországon.

Az aradi vértanúk emléknapján tisztelegtek hőseink és mártírjaink emléke előtt. Fotó: Bencsik Ádám

Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából felidézték a mártírok emlékét

– Budapesten gróf Batthyány Lajos, az első felelős független magyar kormány miniszterelnöke állt a császári vadászok puskacsöve elé. Batthyány a magyar polgári átalakulás egyik legnagyobb formátumú képviselője volt, olyan politikus, aki a törvény adta korlátokon belül mindent megtett azért, hogy Magyarország valóban korszerű, polgári állam legyen – emelte ki az ezredes. – Batthyány a törvényesség embere volt, és ezt a törvényességet saját uralkodójával szemben is képviselte és védte.

Következetesen képviselte a nemzeti érdekeket

Hozzátette, a nemzeti érdekek következetes és feltétlen képviselete volt az, amiért a császári-királyi hadbíróság egy 20. századi szemmel nézve is koncepciós eljárásban Batthyányt kötél általi halálra ítélte.

– Ha a börtönben a megalázó bitófa általi halált elkerülendő, nem kísérel meg öngyilkosságot, és nem ejt súlyos, az akasztást lehetetlenné tévő sebet a nyakán, együtt végezték volna ki a kóspallagi Fekete Imre gerillaszázadossal. Az abszolutizmus logikája szerint a magyar önállóságért törvényes eszközökkel küldő gróf és a fegyveres ellenállásért elfogott parasztember egyformán bűnös volt – folytatta a gondolatot.