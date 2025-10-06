1 órája
Nem 13, hanem 15 szabadságharcos vértanúságának helyszíne lett Arad – galériával
A magyar nemzet gyászol október 6-án, hiszen ezen a napon, 1849-ben vértanúvá vált 13 hazafi, akik a különbözőségeik ellenére össze tudtak fogni, együtt harcoltak a szabad, független polgári Magyarországért. Ez is elhangzott az aradi vértanúk emléknapja alkalmából hétfőn az Aradi vértanúk ligetében tartott békéscsabai megemlékezésen.
Azokra emlékeznek, akik életüket adták a szabadságért, Magyarország függetlenségéért – hangzott el az aradi vértanúk emléknapja alkalmából, október 6-án, hétfőn az Aradi vértanúk ligetében tartott békéscsabai megemlékezésen. A rendezvényen műsort adtak a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium tanulói, megemlékező beszédet mondott az intézmény főigazgatója, dr. Malatyinszki Anita.
Október 6-a nemcsak egy történelmi esemény, hanem egy sötét, fájdalmas fejezet
– Október 6-a nem csupán egy történelmi esemény, hanem a magyar nemzet egyik legsötétebb, legfájdalmasabb fejezete, amelyhez talán csak Trianon fogható – mondta. Mint fogalmazott, ismertek a tények, hogy milyen út vezetett a bitóig, a sortűzig. 1849. augusztus 13-án a magyarok letették a fegyvert a szöllősi síkon az orosz cári csapatok előtt. Az elfogott tisztetek – akik megtarthatták oldalfegyvereiket – előbb Sarkadra, majd a kitört járvány miatt Gyulára szállították. Augusztus 21-én aztán érkezett a parancs, miszerint le kell őket fegyverezni, át kell őket adni az osztrákoknak.
Aradon nem 13, hanem 15 szabadságharcost végeztek ki
Másnap szekérrel vitték őket Aradra, a magyar Golgotára, ami a közismerttel ellentétben nem 13, hanem 15 szabadságharcos vértanúságának helyszíne volt. Hiszen
- augusztus 22-én itt akasztották fel Ormai Norbertet,
- október 25-én itt lőtték agyon Kazinczy Lajost.
– A kegyetlen megtorlással a rebellis magyar katonai és politikai vezetés lefejezése volt a cél. A 120 jóváhagyott halálos ítélet végrehajtása egészen 1854-ig elhúzódott. A bresciai hiénaként elhíresült Haynau tábornok szándéka a véres leszámolás volt, amely egybeesett I. Ferenc József törekvésével, a magyarok végleges megtörésével – hangzott el a rendezvényen.
Az aradi vértanúk nem kértek kegyelmet
– A halálra ítéltek nem kértek kegyelmet, bátran, büszkén álltak a hóhérok elé – mondta dr. Malatyinszki Anita. A Belvár főigazgatója ismertette, hogy négy tábornokot golyó általi halálra ítéltek, míg kilenc tábornokot felakasztottak, akiket a halálukban is meg akartak fosztani a becsületüktől, hiszen akkoriban kötél általi halálra csak a legaljasabb köztörvényes bűnözőket ítélték. Volt, akit születésnapján végeztek ki, volt, akit kiskutyája kísért az utolsó útjára, volt, aki németül tiltakozott az ítélet ellen.
Gróf Batthyány Lajos maga vezényelte kivégzését
Szintén október 6-án, ám nem Aradon, hanem Pesten végezték ki az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Gróf Batthyány Lajost a korábbi öngyilkossági kísérlete miatt golyó általi halálra ítélték, és Éljen a haza! felkiáltással ő maga vezényelte le a sortüzet.
Az aradi vértanúkra emlékeztek BékéscsabánFotók: Bencsik Ádám
A különbözőségeik ellenére is össze tudtak fogni
A magyar nemzet vértanúja lett 13 hazafi, aki közül többen egyáltalán nem vagy csak törve beszéltek magyarul. Akik a különbözőségeik ellenére össze tudtak fogni, és együtt harcoltak a szabad, független, polgári Magyarországért. Nem rettentek meg a hóhérok előtt sem – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy a 13 aradi vértanú súlyos örökséget hagyott, amihez méltónak kell lenni. Ismerni kell történetüket, ápolni kell emléküket. Nemcsak élni, de meghalni is méltósággal, példát mutatva tudtak.
Koszorúzással zárult az aradi vértanúk emléknapja apropóján tartott megemlékezés
A 13 aradi vértanú emlékére állították kopjafáknál többen koszorúztak, a békéscsabai önkormányzat nevében Bálint József, Nagy Ferenc és Varga Tamás alpolgármester emlékezett.
