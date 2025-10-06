Nem 13, hanem 15 szabadságharcos vértanúságának helyszíne lett Arad

Azokra emlékeznek, akik életüket adták a szabadságért, Magyarország függetlenségéért – hangzott el az aradi vértanúk emléknapja alkalmából, október 6-án, hétfőn az Aradi vértanúk ligetében tartott békéscsabai megemlékezésen. A rendezvényen műsort adtak a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium tanulói, megemlékező beszédet mondott az intézmény főigazgatója, dr. Malatyinszki Anita.

Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen dr. Malatyinszki Anita, a Belvár főigazgatója mondott beszédet. Fotó: Bencsik Ádám

Október 6-a nemcsak egy történelmi esemény, hanem egy sötét, fájdalmas fejezet

– Október 6-a nem csupán egy történelmi esemény, hanem a magyar nemzet egyik legsötétebb, legfájdalmasabb fejezete, amelyhez talán csak Trianon fogható – mondta. Mint fogalmazott, ismertek a tények, hogy milyen út vezetett a bitóig, a sortűzig. 1849. augusztus 13-án a magyarok letették a fegyvert a szöllősi síkon az orosz cári csapatok előtt. Az elfogott tisztetek – akik megtarthatták oldalfegyvereiket – előbb Sarkadra, majd a kitört járvány miatt Gyulára szállították. Augusztus 21-én aztán érkezett a parancs, miszerint le kell őket fegyverezni, át kell őket adni az osztrákoknak.

Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából tartott rendezvényen műsort adtak a Belvár tanulói. Fotó: Bencsik Ádám

Aradon nem 13, hanem 15 szabadságharcost végeztek ki

Másnap szekérrel vitték őket Aradra, a magyar Golgotára, ami a közismerttel ellentétben nem 13, hanem 15 szabadságharcos vértanúságának helyszíne volt. Hiszen

augusztus 22-én itt akasztották fel Ormai Norbertet,

október 25-én itt lőtték agyon Kazinczy Lajost.

– A kegyetlen megtorlással a rebellis magyar katonai és politikai vezetés lefejezése volt a cél. A 120 jóváhagyott halálos ítélet végrehajtása egészen 1854-ig elhúzódott. A bresciai hiénaként elhíresült Haynau tábornok szándéka a véres leszámolás volt, amely egybeesett I. Ferenc József törekvésével, a magyarok végleges megtörésével – hangzott el a rendezvényen.

A békéscsabai önkormányzat nevében Varga Tamás, Nagy Ferenc és Bálint József alpolgármester emlékezett. Fotó: Bencsik Ádám

Az aradi vértanúk nem kértek kegyelmet

– A halálra ítéltek nem kértek kegyelmet, bátran, büszkén álltak a hóhérok elé – mondta dr. Malatyinszki Anita. A Belvár főigazgatója ismertette, hogy négy tábornokot golyó általi halálra ítéltek, míg kilenc tábornokot felakasztottak, akiket a halálukban is meg akartak fosztani a becsületüktől, hiszen akkoriban kötél általi halálra csak a legaljasabb köztörvényes bűnözőket ítélték. Volt, akit születésnapján végeztek ki, volt, akit kiskutyája kísért az utolsó útjára, volt, aki németül tiltakozott az ítélet ellen.