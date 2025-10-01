október 1., szerda

Átalakulnak az iskolai körzethatárok, több utca is érintetté vált

Címkék#Gyomaendrőd#Kiss Bálint Általános Iskol#iskola#polgármester

Szeptember 29-én tartott sajtótájékoztatót Toldi Balázs polgármester. Itt kiderült, hogy Gyomaendrődön várhatóan átalakulnak az általános iskolai körzethatárok.

Szabó Tímea

Szeptember 25-én ülésezett Gyomaendrőd Város képviselő testülete. Az ülésen az általános iskolai körzethatárokról is döntöttek derül ki a videókrónika felvételéből.

Érdemes figyelni az általános iskolai körzethatárokra
Érdemes figyelni az általános iskolai körzethatárok alakulását. Fotó: GettyImages

Hogyan alakulnak Gyomaendrődön az általános iskolai körzethatárok?

A polgármester  elmondása alapján, mivel nem az önkormányzat az iskolák fenntartója, így csak véleményezési jogkörük van azzal kapcsolatban, hogy hol húzódjanak a városban az iskolák körzethatárai. Ezt a Gyulai Tankerületi Központ szabja meg.

Viszont a város vezetése úgy látja, most fontossá vált egy minimális módosítási jelzést megtenniük, ugyanis az egyik körzetből jelenleg nehézkes az eljutás a most kijelölt Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolába. Így azok a gyerekek, akik ebben a körzetben laknak, a gyomai Kiss Bálint Általános Iskolához fognak tartozni a jövőben, ha a javaslatot a tankerület elfogadja. Érdemes 2026-ban, a tavaszi beiratkozásnál figyelni, hogy melyik utca melyik iskolához tartozik. 

 

 

