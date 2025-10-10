október 10., péntek

Állatkínzás

1 órája

Mentőakció: láncon sínylődött a csontsovány anyakutya, kölykei az utcán koldultak

Címkék#anyakutya#Békési Állatvédő Egyesület#állatvédők

Kegyetlen körülmények között tartották öt kutyát. Egy alkoholista férfi portáján sínylődő csontsovány anyakutyát és annak kölykeit az állatvédő egyesületnek kellett megmentenie.

Bátori Attila

Megrázó bejelentés érkezett a minap a helyi állatvédőkhöz. Ahogy írták, egy alkoholista férfi portáján csontsovány anyakutya sínylődött láncra verve, miközben négy apró kölyke az utcán kóborolt, élelem után kutatva, gyakorlatilag az utcán kolduló ebekről volt szó. A Dél-békési Állatvédő Egyesület tagjai azonnal értesítették a hatóságokat. 

Az állatvédő egyesület leszedi a láncot a kutyáról.
Az állatvédő egyesület elvitte az anyakutyát is. Forrás: Facebook

A Dél-békési Állatvédő Egyesület már jól ismeri a férfit

A szóban forgó férfi nem volt ismeretlen Dél-békési Állatvédő Egyesület számára, korábban is mentettek már ki kutyát tőle.

Az illető ismerős volt, régebben hoztunk már el tőle kutyát

 – írják az oldalukon.

A rendőrök délelőtt felkeresték a férfit, majd délután az állatvédők is megérkeztek a helyszínre, hogy biztonságba helyezzék a szenvedő állatokat. A kis család most ideiglenes befogadónál pihenhet, ahol végre szeretetet, meleget és elegendő táplálékot kapnak. 

A kimenekített anyakutya és kölykei
Az anyakutya és a kölykei az állatvédő egyesülethez kerültek. Forrás: Facebook

Bárki segíthet a kimenekített kutyákon

A kimenekített kutyák gondozása és az orvosi ellátása komoly költségekkel jár. A szervezet ezért arra kér minden állatbarátot, hogy aki teheti, támogassa az anyakutyát és négy kicsinyét adománnyal.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Az állatvédő szeme láttára rugdostak meg egy kölyökkutyát

Nemrég arról számoltunk be, hogy egy állatkínzó egy kölyökkutyát először egy disznóólba dobott, majd az állatvédő szeme láttára megrugdosta. A kutya csupán négy hónapos volt.

 

