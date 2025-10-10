Mentőakció: láncon sínylődött a csontsovány anyakutya, kölykei az utcán koldultak

Megrázó bejelentés érkezett a minap a helyi állatvédőkhöz. Ahogy írták, egy alkoholista férfi portáján csontsovány anyakutya sínylődött láncra verve, miközben négy apró kölyke az utcán kóborolt, élelem után kutatva, gyakorlatilag az utcán kolduló ebekről volt szó. A Dél-békési Állatvédő Egyesület tagjai azonnal értesítették a hatóságokat.

Az állatvédő egyesület elvitte az anyakutyát is. Forrás: Facebook

A Dél-békési Állatvédő Egyesület már jól ismeri a férfit

A szóban forgó férfi nem volt ismeretlen Dél-békési Állatvédő Egyesület számára, korábban is mentettek már ki kutyát tőle.

Az illető ismerős volt, régebben hoztunk már el tőle kutyát

– írják az oldalukon.

A rendőrök délelőtt felkeresték a férfit, majd délután az állatvédők is megérkeztek a helyszínre, hogy biztonságba helyezzék a szenvedő állatokat. A kis család most ideiglenes befogadónál pihenhet, ahol végre szeretetet, meleget és elegendő táplálékot kapnak.

Az anyakutya és a kölykei az állatvédő egyesülethez kerültek. Forrás: Facebook

Bárki segíthet a kimenekített kutyákon

A kimenekített kutyák gondozása és az orvosi ellátása komoly költségekkel jár. A szervezet ezért arra kér minden állatbarátot, hogy aki teheti, támogassa az anyakutyát és négy kicsinyét adománnyal.

