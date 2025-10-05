október 5., vasárnap

Néró

11 órája

Az állatok világnapján csoda történt az elgázolt kutyával

Közel négy évig volt valakié, mígnem egy autó elütötte, gazdája sosem kereste. Néró egy okos, szeretetreméltó kutya, akire sok viszontagság után végre ráköszöntött a szerencse, méghozzá épp az Állatok Világnapján.

Beol.hu

A Gyomaendrődi Állatvédő Egyesület egy szívhez szóló Facebook -bejegyzésben osztotta meg Néró megrázó történetét. Az állat 367 napot várt, míg végül az Állatok Világnapján rámosolygott a szerencse. 

Nérót az Állatok Világnapján fogadták örökbe
Az Állatok Világnapján Néró sorsa fordulatot vett. Fotó: Gyomaendrődi Állatvédő Egyesület/Facebook

A kutya valaha gazdás volt, közel négy évig élt valaki mellett, mígnem egy autó elütötte, miközben egyedül csatangolt a városban. A gazdája nem kereste – így kezdte Néró történetét a Gyomaendrődi Állatvédő Egyesület. 

Néró az Állatok Világnapján kapott új esélyt

A sérült állatról az egyesület gondoskodott: fedezték az orvosi ellátást, chipet kapott, ivartalanították. Egy ideiglenes befogadó hónapokon át ápolta és szeretgette, de amikor újabb kutyának kellett a hely, Néró a gyepmesteri telepre került. Ott is mindenkit szeretettel fogadott, embereket, kutyákat egyaránt. A gondozók mégis tudták: – egy ma már 5 éves, nagytestű, fekete kutya esélytelennek számít.

Ám a csoda megtörtént: NÉRÓ GAZDIS! – mégpedig az Állatok Világnapján. Egy többkutyás család fogadta örökbe, ahol végre szerető otthonra talált. – Nagyon sokat várt… megérdemelte, hogy ő is HAZA térhessen – így zárta a posztot az egyesület.

 

