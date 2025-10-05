Az állatok világnapján csoda történt az elgázolt kutyával

A Gyomaendrődi Állatvédő Egyesület egy szívhez szóló Facebook -bejegyzésben osztotta meg Néró megrázó történetét. Az állat 367 napot várt, míg végül az Állatok Világnapján rámosolygott a szerencse.

Az Állatok Világnapján Néró sorsa fordulatot vett. Fotó: Gyomaendrődi Állatvédő Egyesület/Facebook

A kutya valaha gazdás volt, közel négy évig élt valaki mellett, mígnem egy autó elütötte, miközben egyedül csatangolt a városban. A gazdája nem kereste – így kezdte Néró történetét a Gyomaendrődi Állatvédő Egyesület.

Néró az Állatok Világnapján kapott új esélyt

A sérült állatról az egyesület gondoskodott: fedezték az orvosi ellátást, chipet kapott, ivartalanították. Egy ideiglenes befogadó hónapokon át ápolta és szeretgette, de amikor újabb kutyának kellett a hely, Néró a gyepmesteri telepre került. Ott is mindenkit szeretettel fogadott, embereket, kutyákat egyaránt. A gondozók mégis tudták: – egy ma már 5 éves, nagytestű, fekete kutya esélytelennek számít.

Ám a csoda megtörtént: NÉRÓ GAZDIS! – mégpedig az Állatok Világnapján. Egy többkutyás család fogadta örökbe, ahol végre szerető otthonra talált. – Nagyon sokat várt… megérdemelte, hogy ő is HAZA térhessen – így zárta a posztot az egyesület.