59 perce
Megdöbbentő történetek és felelős példamutatás az állatok világnapján
Október 4-e, Assisi Szent Ferenc ünnepe az állatok szeretetének és védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet. Ez az állatok világnapja, amikor világszerte arra emlékeztetnek, hogy a háziállatok, a haszonállatok és a vadon élő állatok sorsa is az ember felelőssége. Békéscsabán és környékén több szervezet és intézmény is programokkal, adománygyűjtéssel tette kézzelfoghatóvá, mit jelent az állatvédelem a mindennapokban.
Október 4-én, Assisi Ferencnek, az állatok védőszentjének ünnepén, az állatok világnapja alkalmából az állatvédők arra a fontos tényezőre hívják fel a figyelmet, hogy a háziállatok önálló életre képtelenek, sorsuk teljes mértékben az embertől függ. Ilyenkor nemcsak a kedvencek, hanem a haszonállatok és a vadon élő állatok védelmére is emlékeztetnek. – Nemcsak ezen az egy napon, hanem minden pillanatban része kell, hogy legyen életünknek az állatvédelem – hangsúlyozza Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.
Az állatok világnapja üzenete
Az egyesület közleményében hangsúlyozta, mik azok a fontos alapelvek, amiket követnünk érdemes függetlenül attól, hogy állattartók vagyunk-e vagy sem:
- Felelős állattartás – a kedvenc nem ajándék, hanem életre szóló döntés.
- Megfelelő körülmények – tartási hely, anyagi háttér, idő biztosítása.
- Ivartalanítás – fontos a kóbor állatok számának megelőzése.
- Gazdasági állatok – etikus termékek választása vásárláskor.
- Állatkertek, vadasparkok – csak állatjóléti, fajvédelmi intézmények támogatása.
- Cirkusz – állatok nélküli, modern előadásokat részesítsünk előnyben.
- Oktatás – állatvédelem tanítása már gyermekkorban.
Sokan még mindig nem értik, mi az állatkínzás
Hiába ez a jeles nap, sokan még mindig úgy bánnak az állatokkal, mintha nem lennének érző lények. Nem telik el hónap úgy, hogy ne számolnák be valamilyen állatkínzásról. A békéscsabai Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület szívszorító bejegyzésben számolt be egy újabb állatkínzásról, amelynek ismét egy kutya esett áldozatul. A kegyetlen elkövető előbb egy disznóólba dobta a kölyökkutyát, majd az állatvédő szeme láttára megrugdosta. Mindezt azért, mert a kutya idegesítette.
Csont és bőr vizslákat mentettek meg
Megdöbbentő állattartási körülményekről számolt be szeptember végén a Mezőhegyesi Állatvédők Egyesülete: két csontsovány, rettegő magyar vizsla került a látókörükbe, akik eddig embertelen bánásmód között éltek. A kutyák sorsa véletlenül jutott az állatvédők tudomására, akik 24 órán belül kiszabadították őket abból a pokolból. A VizslaVilág Magyarvizsla Fajtamentés azonnal befogadta a meggyötört állatokat, így most már biztonságban, hozzáértő gondozók kezei között gyógyulhatnak.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Vegyék be, vagy elaltatom!
Egy másik szívszorító történet is jutott ugyanarra a napra, melyet a Csabai Állatvédők osztottak meg közösségi oldalukon. Egy férfi állított be a menhelyre egy kilencéves tacskó kislánnyal, mondván, hogy nincs ideje gondoskodni róla, és ha nem veszik át azonnal, elaltatja. Bár a menhely munkatársai jelezték, hogy csak két hét múlva lesz helyük, a férfi más „megoldáshoz” folyamodott: egyszerűen kiengedte a kutyát az utcára. Szerencsére sikerült megfogni az ijedt állatot, aki most biztonságban van, és új, szerető gazdira vár. Az eset fájdalmasan emlékeztet arra, hogy az állattartás felelőssége egy életre szól.
Vegyék be vagy elaltatom – milyen sorsot érdemel a mindörökké hűséges kutya?
Bízzunk benne, hogy ugyanolyan szerencsével jár, mint egy másik tacskó: Happy-t egy dögtelep nyomorából mentették ki. Amikor a Békés Megyei Hírlap egyik gyulai olvasója, Erzsike néni elolvasta a kutyus szívszorító történetét, nem volt rest és rögtön telefont ragadott, hogy örökbe fogadhassa a tacskót.
Fontos, hogy már a fiatalokat is megtanítsuk, miért fontos az állatok szeretete
Ahhoz, hogy minél inkább csökkenjen a fentiekhez hasonló szörnyűségek száma, elengedhetetlen az edukáció. Nem lehet elég korán megtanítani a gyermekeknek, hogy milyen fontos az állatok és a természet védelme. Jó példával járnak elöl azok az óvodák és iskolák, ahol különféle programokkal készültek az állatok világnapjára, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartás fontosságára. A Csabai Állatvédők KHE két dolgozója két kutyussal, Lizával és Ribizlivel látogatott el a békéscsabai Penza Lakótelepi Óvodába. A gyerekek nemcsak a simogatásokat osztották bőkezűen, de a szülők és óvónők összefogásával adományokat is átadtak az egyesületnek.
A szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium óvodásait a napokban lovaskocsikázni vitték a Körösvölgyi Állatparkba az állatok világnapja alkalmából. Mint Facebook-bejegyzésükben írják, a programmal az volt a céljuk, hogy testközelből megismertessék a gyermekekkel az őshonos állatfajokat, miközben játékosan tanulnak a természet védelméről és szeretetéről. Répát is vittek magukkal, így a látványetetés felejthetetlen élményt nyújtott az óvodásoknak.
Adományokkal segítették a kutyákat, macskákat
Az iskolákban, így többek között a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alsós tagiskolájában, valamint a szintén békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában is gyűjtést szerveztek: állateledeleket, pokrócokat, törölközőket és sok más hasznos kiegészítőt vártak, melyeket a világnap alkalmából átadtak a Csabai Állatvédők KHE részére.
Videónk a tavalyi állatok világnapjáról:
A hídon át mindig vezet út a félelemből a reménybe – galériával, videóval