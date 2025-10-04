Megdöbbentő történetek és felelős példamutatás az állatok világnapján

Október 4-én, Assisi Ferencnek, az állatok védőszentjének ünnepén, az állatok világnapja alkalmából az állatvédők arra a fontos tényezőre hívják fel a figyelmet, hogy a háziállatok önálló életre képtelenek, sorsuk teljes mértékben az embertől függ. Ilyenkor nemcsak a kedvencek, hanem a haszonállatok és a vadon élő állatok védelmére is emlékeztetnek. – Nemcsak ezen az egy napon, hanem minden pillanatban része kell, hogy legyen életünknek az állatvédelem – hangsúlyozza Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.

Az állatok világnapja fontos üzenetre hívja fel a figyelmet. Illusztráció: Gettyimages

Az állatok világnapja üzenete

Az egyesület közleményében hangsúlyozta, mik azok a fontos alapelvek, amiket követnünk érdemes függetlenül attól, hogy állattartók vagyunk-e vagy sem:

Felelős állattartás – a kedvenc nem ajándék, hanem életre szóló döntés.

– a kedvenc nem ajándék, hanem életre szóló döntés. Megfelelő körülmények – tartási hely, anyagi háttér, idő biztosítása.

– tartási hely, anyagi háttér, idő biztosítása. Ivartalanítás – fontos a kóbor állatok számának megelőzése.

– fontos a kóbor állatok számának megelőzése. Gazdasági állatok – etikus termékek választása vásárláskor.

– etikus termékek választása vásárláskor. Állatkertek, vadasparkok – csak állatjóléti, fajvédelmi intézmények támogatása.

– csak állatjóléti, fajvédelmi intézmények támogatása. Cirkusz – állatok nélküli, modern előadásokat részesítsünk előnyben.

– állatok nélküli, modern előadásokat részesítsünk előnyben. Oktatás – állatvédelem tanítása már gyermekkorban.

Sokan még mindig nem értik, mi az állatkínzás

Hiába ez a jeles nap, sokan még mindig úgy bánnak az állatokkal, mintha nem lennének érző lények. Nem telik el hónap úgy, hogy ne számolnák be valamilyen állatkínzásról. A békéscsabai Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület szívszorító bejegyzésben számolt be egy újabb állatkínzásról, amelynek ismét egy kutya esett áldozatul. A kegyetlen elkövető előbb egy disznóólba dobta a kölyökkutyát, majd az állatvédő szeme láttára megrugdosta. Mindezt azért, mert a kutya idegesítette.

Mezőberényből jelentettek állatkínzást, az állatvédők rohantak megmenteni a kiskutyát. Fotó: Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület Facebook-oldalán

Csont és bőr vizslákat mentettek meg

Megdöbbentő állattartási körülményekről számolt be szeptember végén a Mezőhegyesi Állatvédők Egyesülete: két csontsovány, rettegő magyar vizsla került a látókörükbe, akik eddig embertelen bánásmód között éltek. A kutyák sorsa véletlenül jutott az állatvédők tudomására, akik 24 órán belül kiszabadították őket abból a pokolból. A VizslaVilág Magyarvizsla Fajtamentés azonnal befogadta a meggyötört állatokat, így most már biztonságban, hozzáértő gondozók kezei között gyógyulhatnak.

Vegyék be, vagy elaltatom!

Egy másik szívszorító történet is jutott ugyanarra a napra, melyet a Csabai Állatvédők osztottak meg közösségi oldalukon. Egy férfi állított be a menhelyre egy kilencéves tacskó kislánnyal, mondván, hogy nincs ideje gondoskodni róla, és ha nem veszik át azonnal, elaltatja. Bár a menhely munkatársai jelezték, hogy csak két hét múlva lesz helyük, a férfi más „megoldáshoz” folyamodott: egyszerűen kiengedte a kutyát az utcára. Szerencsére sikerült megfogni az ijedt állatot, aki most biztonságban van, és új, szerető gazdira vár. Az eset fájdalmasan emlékeztet arra, hogy az állattartás felelőssége egy életre szól.