október 2., csütörtök

Petra névnap

10°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatkínzás

1 órája

Az állatvédő szeme láttára rugdosta meg a kölyökkutyát a szívtelen gazda - fotók

Címkék#kiskutya#Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület#állatvédelmi jogszabály#állatkínzás

Az állatvédő gyomra felfordult az eset miatt, de a gazdát ez nem érdekelte. Zavartalanul folytatta az állatkínzást.

Bátori Attila

Szívszorító bejegyzést tett közzé a békéscsabai Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület egy állatkínzás miatt, aminek ismét egy kutya volt az elszenvedője. Az eset nem egyedi, pedig idén szigorodott az állatvédelmi jogszabály.

4 hónapos kiskutya, aki állatkínzás áldozata lett
Állatkínzás áldozata lett ez a 4 hónapos kutya. Forrás: Facebook

Hogyan bánt a kutyával az állatkínzó?

Az állatkínzó a kölyökkutyát először egy disznóólba dobta, majd az állatvédő szeme láttára megrugdosta.

kiskutya a disznóólba zárva
A kutya idegesítette, ezért disznóólba dobta.  Forrás: Facebook

,,Ma újra szembesültem azzal, mennyi kegyetlenség férhet meg az emberi szívben… Mezőberényből érkezett a segélykiáltás, egy mindössze 4 hónapos kiskutyát egy disznóólba dobtak, mert „idegesítette” valakit. Nemcsak elzárták, hanem újra és újra bántalmazták is. Amikor ma érte mentem, a szemem előtt rúgtak bele… Szavak nincsenek arra, milyen érzés ezt látni. Nehéz volt nyugodt maradni, de elbúcsúztam, és csak annyit mondtam, kívánok minden jót az élethez. Belül azonban felfordult a gyomrom. Kicsi kutya, most már vége a szenvedésnek. Isten hozott nálunk! Megmutatjuk neked, mi az a szeretet. Ígérem, soha többé nem bánthat senki. Mostantól biztonság, melegség és törődés vár rád. Kérlek benneteket, osszátok meg a történetét, hogy minél többen lássák, az állatkínzás nem maradhat szó nélkül és hogy minél több kis élet kaphasson még egy esélyt a boldogságra" osztotta meg az állatkínzás történetét az egyesület.

4 hónapos kutya a disznóólban
Az állatvédők magukhoz vették a kutyát. Forrás: Facebook

Az állatkínzás miatt rendszeresen forrnak az indulatok

Nemrég egy olyan jelenettől volt hangos a magyar sajtó, amit a legtöbb állatvédő csak rémálmában tudna elképzelni: egy 66 éves férfi autója után kötötte kutyáját, és tövig nyomta a gázt. A láncon vonszolt, kétségbeesetten szenvedő állat közel egy kilométeren át csúszott a betonon, miközben a jármű 70–95 km/órás sebességgel haladt. Az állat testén horzsolásos, valamint égési sérülések és szövethiányok alakultak ki. A férfi nem hívott állatorvost, és saját maga sem kezdte meg a sérült kutya ellátását. Az állatkínzás bejelentése után a rendőrség gyorsan azonosította a férfit, később bíróság elé is állt.

A közvélemény jelentős része dühöngött az állatkínzással kapcsolatos ítélet miatt. A férfit nem jogerős ítéletben 425 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta a Kecskeméti Járásbíróság.

Hogyan lép fel a törvény az állatkínzókkal szemben?

Az állatkínzás fogalma széles skálán mozog. Az állatkínzás BTK szerinti leírása alapján az állatkínzás büntetési tétele akár öt évig terjedő szabadságvesztés is lehet. Jó hír, hogy idén júniusban változott az állatvédelmi jogszabály. Az állatkínzás törvényesen jóval szigorúbban büntethető. A jogszabályok szigorításának köszönhetően a hatóság is gyorsabban léphet a bántalmazott állatok érdekében.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu