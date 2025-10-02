Az állatvédő szeme láttára rugdosta meg a kölyökkutyát a szívtelen gazda - fotók

Szívszorító bejegyzést tett közzé a békéscsabai Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület egy állatkínzás miatt, aminek ismét egy kutya volt az elszenvedője. Az eset nem egyedi, pedig idén szigorodott az állatvédelmi jogszabály.

Állatkínzás áldozata lett ez a 4 hónapos kutya. Forrás: Facebook

Hogyan bánt a kutyával az állatkínzó?

Az állatkínzó a kölyökkutyát először egy disznóólba dobta, majd az állatvédő szeme láttára megrugdosta.

A kutya idegesítette, ezért disznóólba dobta. Forrás: Facebook

,,Ma újra szembesültem azzal, mennyi kegyetlenség férhet meg az emberi szívben… Mezőberényből érkezett a segélykiáltás, egy mindössze 4 hónapos kiskutyát egy disznóólba dobtak, mert „idegesítette” valakit. Nemcsak elzárták, hanem újra és újra bántalmazták is. Amikor ma érte mentem, a szemem előtt rúgtak bele… Szavak nincsenek arra, milyen érzés ezt látni. Nehéz volt nyugodt maradni, de elbúcsúztam, és csak annyit mondtam, kívánok minden jót az élethez. Belül azonban felfordult a gyomrom. Kicsi kutya, most már vége a szenvedésnek. Isten hozott nálunk! Megmutatjuk neked, mi az a szeretet. Ígérem, soha többé nem bánthat senki. Mostantól biztonság, melegség és törődés vár rád. Kérlek benneteket, osszátok meg a történetét, hogy minél többen lássák, az állatkínzás nem maradhat szó nélkül és hogy minél több kis élet kaphasson még egy esélyt a boldogságra" osztotta meg az állatkínzás történetét az egyesület.

Az állatvédők magukhoz vették a kutyát. Forrás: Facebook

Az állatkínzás miatt rendszeresen forrnak az indulatok

Nemrég egy olyan jelenettől volt hangos a magyar sajtó, amit a legtöbb állatvédő csak rémálmában tudna elképzelni: egy 66 éves férfi autója után kötötte kutyáját, és tövig nyomta a gázt. A láncon vonszolt, kétségbeesetten szenvedő állat közel egy kilométeren át csúszott a betonon, miközben a jármű 70–95 km/órás sebességgel haladt. Az állat testén horzsolásos, valamint égési sérülések és szövethiányok alakultak ki. A férfi nem hívott állatorvost, és saját maga sem kezdte meg a sérült kutya ellátását. Az állatkínzás bejelentése után a rendőrség gyorsan azonosította a férfit, később bíróság elé is állt.

A közvélemény jelentős része dühöngött az állatkínzással kapcsolatos ítélet miatt. A férfit nem jogerős ítéletben 425 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta a Kecskeméti Járásbíróság.