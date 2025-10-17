Számos olyan értéke van Békés vármegyének, melyet érdemes bemutatni – galériával

2018-ban, amikor az Alföld Slow Egyesület létrejött, elhatározták, hogy minden második évben tartanak egy szakmai konferenciát, így ezúttal immár a negyedik alkalommal jöttek össze a szervezet tagjai Gyomaendrődön a Járási Hivatal épületében. A slow, azaz a lassú turizmus elvei mellett elkötelezett, a helyi értékek bemutatását elősegítő, a helyi gazdaság fejlesztéséért dolgozó egyesületnek 30 önkormányzat mellett több érintett intézmény, szervezet, vállalkozás, magánszemély a tagja.

Negyedik alkalommal rendezte meg szakmai konferenciáját az Alföld Slow Egyesület pénteken Gyomaendrődön. Fotó: Beol.hu

Közösen gondolkodnak az Alföld Slow Egyesület tagjai

A résztvevőket Csicselyné Korcsok Ildikó, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály osztályvezetője köszöntötte. Ezt követően Szebellédi Zoltán, az Alföld Slow Egyesület elnöke rövid bemutatkozással egybekötött előadásában arról beszélt, hogy a mostani tanácskozás is több előnnyel jár a tagok számára. Mint mondta, a közös gondolkodás, illetve a fontos értékeket felkutató projektek, módszerek bemutatása mellett számos, pályázati szempontból lényeges információ is szóba kerül a szakmai rendezvényen, nem beszélve Békés vármegye agráriumáról.

A Covid jó hatással volt a lassú turizmus terjedésére

A 4. Alföld Slow Konferencia vendége volt Dankó Béla országgyűlési képviselő. Beszédében kiemelte, hogy ő évtizedek óta Békés vármegye turisztikai fejlesztésén dolgozik és mindig hitt benne, hogy mások is felismerik, milyen értékek vannak itt. A politikus kitért a vármegye természeti adottságaira, kulturális emlékeire, épített örökségére, valamint a gasztronómiájára, melyeket mind be lehet mutatni az ideérkezők számára. Hangsúlyozta, hogy az M44-es megépítése egyértelműen közelebb hozta a térséget a világhoz, ezáltal jóval könnyebb elérni idáig, ennek köszönhetően pedig egyre többen is érkeznek. A Covid egyébként szerinte pont a lassú turizmust erősítette, jó példa erre Békésszentandrás, amely azóta komoly számokat produkált az eltöltött vendégéjszakákat tekintve.