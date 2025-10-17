1 órája
Számos olyan értéke van Békés vármegyének, melyet érdemes bemutatni – galériával
Újra összejöttek a slow, azaz a lassú turizmus Békés vármegyei szereplői pénteken Gyomaendrődön. Az Alföld Slow Egyesület idei konferenciájának fő témája az agrárium, illetve az agroturizmus volt.
2018-ban, amikor az Alföld Slow Egyesület létrejött, elhatározták, hogy minden második évben tartanak egy szakmai konferenciát, így ezúttal immár a negyedik alkalommal jöttek össze a szervezet tagjai Gyomaendrődön a Járási Hivatal épületében. A slow, azaz a lassú turizmus elvei mellett elkötelezett, a helyi értékek bemutatását elősegítő, a helyi gazdaság fejlesztéséért dolgozó egyesületnek 30 önkormányzat mellett több érintett intézmény, szervezet, vállalkozás, magánszemély a tagja.
Közösen gondolkodnak az Alföld Slow Egyesület tagjai
A résztvevőket Csicselyné Korcsok Ildikó, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály osztályvezetője köszöntötte. Ezt követően Szebellédi Zoltán, az Alföld Slow Egyesület elnöke rövid bemutatkozással egybekötött előadásában arról beszélt, hogy a mostani tanácskozás is több előnnyel jár a tagok számára. Mint mondta, a közös gondolkodás, illetve a fontos értékeket felkutató projektek, módszerek bemutatása mellett számos, pályázati szempontból lényeges információ is szóba kerül a szakmai rendezvényen, nem beszélve Békés vármegye agráriumáról.
A Covid jó hatással volt a lassú turizmus terjedésére
A 4. Alföld Slow Konferencia vendége volt Dankó Béla országgyűlési képviselő. Beszédében kiemelte, hogy ő évtizedek óta Békés vármegye turisztikai fejlesztésén dolgozik és mindig hitt benne, hogy mások is felismerik, milyen értékek vannak itt. A politikus kitért a vármegye természeti adottságaira, kulturális emlékeire, épített örökségére, valamint a gasztronómiájára, melyeket mind be lehet mutatni az ideérkezők számára. Hangsúlyozta, hogy az M44-es megépítése egyértelműen közelebb hozta a térséget a világhoz, ezáltal jóval könnyebb elérni idáig, ennek köszönhetően pedig egyre többen is érkeznek. A Covid egyébként szerinte pont a lassú turizmust erősítette, jó példa erre Békésszentandrás, amely azóta komoly számokat produkált az eltöltött vendégéjszakákat tekintve.
Alföld Slow Egyesület konferenciájaFotók: Dinya Magdolna
Több turisztikai fejlesztés is létrejött az elmúlt években Gyomaendrődön
Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere elmondta, hogy ugyan nem olyan régen tagjai az Alföld Slow Egyesületnek, azonban minél inkább igyekeznek összefogni a különböző szervezetekkel, hogy előre tudjanak lépni. A városvezető megjegyezte, hogy a település az utóbbi években jelentős turisztikai fejlesztéseket hajtott végre, így például tavaly októberben adták át az Aranka Játékbaba Múzeumot és a Kállai Ferenc Múzeumot. Kifejtette, hogy az önkormányzat nemrégiben fogadta el a 2029-ig tartó turisztikai stratégiáját, melyben három fő irányvonalat határoztak meg:
- a kulturális,
- az egészség,
- valamint az aktív turizmust.
Mint fogalmazott, ezekre, valamint arra a nemzetközi színvonalú horgászverseny pályára építenek, melyet néhány héttel ezelőtt avattak fel. Emellett folyamatban van még egy vadászkiállítás kialakítása is. A polgármester megemlítette még a Sajt- és Túrófesztivált, melyet jövőre április 30. és május 2. között rendeznek meg. A rendezvény szerinte az elmúlt években rohamos fejlődésen ment keresztül.
A konferencia további részében a résztvevők előadásokat hallhattak a közös agrárpolitika aktualitásairól, a hazai agroturizmusban rejlő lehetőségekről és ezek kiaknázásáról, a helyi termék trendekről, a slow desztinációról, valamint a Békés vármegyei sajtturizmusról is.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
A négyévszakos gumi kiváltja a télit? A szerelő egyértelmű választ adott – videóval
A hetedik érzék és a szeretetkolbász: így lett a Csabai Kolbászfesztivál győztese