Mamma Mia
1 órája
Akkorát szólt az XXL party, hogy az egész országban hallották – rengeteg képpel
Mekkora menetelés volt ez srácok, Döndi Duó, Katapult Dj, Czaga és teljes megborulás a békéscsabai Mamma Miában.
Óriási volt az XXXL party a békéscsabai Mamma Miában Fotó: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook
Forrás: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook
Most pénteken pedig készüljön az afteres szekció, érkezik PureBeat. Ez az este nem a felszínnek szól a Mamma Miában, hanem azoknak, akik tudják, hogy lüktet az igazi afteres szívverés. Főszerepben a kemény ütemek az ország after királyának vezényletében.
Mamma Mia XXL PartyFotók: Mamma Mia Facebook oldala
