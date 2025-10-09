október 9., csütörtök

Mamma Mia

8 órája

Akkorát szólt az XXL party, hogy az egész országban hallották – rengeteg képpel

Címkék#Katapult Dj#Mamma Miában#Czaga#Döndi Duó#party

Mekkora menetelés volt ez srácok, Döndi Duó, Katapult Dj, Czaga és teljes megborulás a békéscsabai Mamma Miában.

Nyemcsok László
Óriási volt az XXXL party a békéscsabai Mamma Miában Fotó: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook

Forrás: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook

Most pénteken pedig készüljön az afteres szekció, érkezik PureBeat. Ez az este nem a felszínnek szól a Mamma Miában, hanem azoknak, akik tudják, hogy lüktet az igazi afteres szívverés. Főszerepben a kemény ütemek az ország after királyának vezényletében.

Mamma Mia XXL Party

Fotók: Mamma Mia Facebook oldala

 

 

