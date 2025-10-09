Vörös foltokkal ébredt az apa, szét kellett szedni az egész szobát

Varga Péter, a Békés Pesticid Kft. ügyvezető igazgatója kérdésünkre elmondta, egyelőre nem tudni pontosan, hogy mitől emelkedik ugrásszerűen az ágyi poloska populációjának száma Békés vármegyében.

Az ágyi poloska érzékszervei kifinomultak

– Az országon belül vélhetően az idegenforgalom is terjeszti, de például bekerülhetnek használt, kitett bútorokkal is egy-egy lakásba ezek a rovarok – tette hozzá a szakember. Mint kifejtette, az ágyi poloska a barlangok óta velünk van. Sárgás, vöröses barna, lencsenagyságú, vak rovarról van szó, amelynek mozgása lassú, ellenben kifinomultak az érzékszervei, reagálnak a testhőmérsékletre és a szén-dioxidra.

Csípésük „fájdalomcsillapítót” is tartalmaz

Túlélő képességüket jelzi, hogy képesek felmászni a plafonra, és onnan ráesni az ágyra, az ott alvóra, hogy megszerezzék táplálékukat, az emberi vért, de egyébként az ágymatracba, az ágy szövetébe, a szövetes részekbe, és tulajdonképpen bárhova képesek elbújni. Csípési mechanizmusuk kifinomult, „fájdalomcsillapítót” is tartalmaz, így éjszaka senkit nem ébresztenek fel, egyébként is a mélyalvás fázisában csípnek, gyakorlatilag azon a testrészen, amit elérnek. Otthoni praktikákkal lehetetlen velük felvenni harcot, gyorsan szaporodnak, elég hamar elérik a kritikus tömeget. Vannak, akik elaludni sem mernek a helyiségben az ágyi poloska támadását követően.

S mi történt a családban?

S akad egy furcsaság is. Megtörtént, hogy egy családban csak az apát csípték, a feleséget és gyerekeket nem. Meglepő tulajdonság, hogy képesek csak azt csípni, akinek először kóstolták meg a vérét.

Miért a szakma csúcskihívása az irtásuk?

Varga Péter úgy fogalmazott, hogy az ágyi poloska irtása komplex feladat, a szakmájuk egyik csúcskihívása.

– Szét kell szedni az egész szobát, az összes szövetes bútort, az ágyat, sokszor még a konnektorokat is kezelni kell. A padlószőnyeg pedig csak bonyolítja a helyzetet. Az ágyi poloska a legélhetetlenebb helyeken talál magának élőhelyet, olyan extrém eset is megtörtént, hogy idős ember művégtagjába költözött be – sorolta a szakember.

A rezisztencia sem segít

Szólt arról, hogy Budapesten nagyon komoly baj van, és a fővárosban, illetve más településen is kialakult a rezisztencia, az ellenállóképessége a rovaroknak a különféle hatóanyagokkal szemben.