9 órája
Vörös foltokkal ébredt az apa, szét kellett szedni az egész szobát
A „beköltöző idegenek” miatt szét kellett szedni az egész szobát. Akadt olyan család, amelynek három tagja sértetlenül átvészelte az éjszakát, az édesapa azonban vörös foltokkal ébredt, az ágyi poloska okozta fertőzések száma meredeken emelkedik Békéscsabán és Békés vármegyében egyaránt.
Varga Péter, a Békés Pesticid Kft. ügyvezető igazgatója kérdésünkre elmondta, egyelőre nem tudni pontosan, hogy mitől emelkedik ugrásszerűen az ágyi poloska populációjának száma Békés vármegyében.
Az ágyi poloska érzékszervei kifinomultak
– Az országon belül vélhetően az idegenforgalom is terjeszti, de például bekerülhetnek használt, kitett bútorokkal is egy-egy lakásba ezek a rovarok – tette hozzá a szakember. Mint kifejtette, az ágyi poloska a barlangok óta velünk van. Sárgás, vöröses barna, lencsenagyságú, vak rovarról van szó, amelynek mozgása lassú, ellenben kifinomultak az érzékszervei, reagálnak a testhőmérsékletre és a szén-dioxidra.
Csípésük „fájdalomcsillapítót” is tartalmaz
Túlélő képességüket jelzi, hogy képesek felmászni a plafonra, és onnan ráesni az ágyra, az ott alvóra, hogy megszerezzék táplálékukat, az emberi vért, de egyébként az ágymatracba, az ágy szövetébe, a szövetes részekbe, és tulajdonképpen bárhova képesek elbújni. Csípési mechanizmusuk kifinomult, „fájdalomcsillapítót” is tartalmaz, így éjszaka senkit nem ébresztenek fel, egyébként is a mélyalvás fázisában csípnek, gyakorlatilag azon a testrészen, amit elérnek. Otthoni praktikákkal lehetetlen velük felvenni harcot, gyorsan szaporodnak, elég hamar elérik a kritikus tömeget. Vannak, akik elaludni sem mernek a helyiségben az ágyi poloska támadását követően.
S mi történt a családban?
S akad egy furcsaság is. Megtörtént, hogy egy családban csak az apát csípték, a feleséget és gyerekeket nem. Meglepő tulajdonság, hogy képesek csak azt csípni, akinek először kóstolták meg a vérét.
Miért a szakma csúcskihívása az irtásuk?
Varga Péter úgy fogalmazott, hogy az ágyi poloska irtása komplex feladat, a szakmájuk egyik csúcskihívása.
– Szét kell szedni az egész szobát, az összes szövetes bútort, az ágyat, sokszor még a konnektorokat is kezelni kell. A padlószőnyeg pedig csak bonyolítja a helyzetet. Az ágyi poloska a legélhetetlenebb helyeken talál magának élőhelyet, olyan extrém eset is megtörtént, hogy idős ember művégtagjába költözött be – sorolta a szakember.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
A rezisztencia sem segít
Szólt arról, hogy Budapesten nagyon komoly baj van, és a fővárosban, illetve más településen is kialakult a rezisztencia, az ellenállóképessége a rovaroknak a különféle hatóanyagokkal szemben.
– Sajnos ebben annak is szerepe van, hogy gyakran kontár módon irtják ezeket a rovarokat, és garanciát sem vállalnak a védekezésért – árulta el kérdésünkre. – A nem megfelelő szerek használata miatt kialakult a rezisztencia, ami még külön problémát jelent a védekezés során. Varga Péter azt javasolta, hogy olyan céget bízzanak meg a védekezéssel, amely garanciát vállal a munkájáért.
Egy korábbi szakértői videó arról, hogyan ismerhető fel a csípés
Itt a végjáték: eladó az orosházi síküveggyár – galériával, videóval
Ingerlékenység, fáradtság – a háziorvos szerint így tehetünk az óraátállítás hatásai ellen