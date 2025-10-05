Dobogóra állhatott Szabó Márton és kutyája, Zippo – fantasztikus gyulai siker

Szabó Márton több pontszerző versenyen vívta ki az agility világbajnokságon való indulás jogát. A Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub versenyzője a selejtezők utolsó fordulójában biztosította be, hogy ismét tagja legyen a válogatottnak.

Szabó Márton és Zippo szépen teljesített az agility világbajnokságon.

Agility világbajnokságra jutott ki ismét Szabó Marci

Hazánkban egyébként viszonylag sokan agilityznek, akadt olyan verseny, ahol 200-an is indultak. Emellett a dunántúli és a kelet-magyarországi versenyzők is általában saját régiójukban állnak rajthoz. Kérdésünkre Szabó Márton elárulta, a kutyák azzal vélhetően nincsenek tisztában, hogy versenyen vannak, de azt érzik, hogy más a légkör, nagyobb a nyüzsgés, minden kutya zsong, ezért jobban felpörögnek.

Olaszországban rendezték a versenyt

A felkészülés során Marci arra törekedett, hogy a gyengeségeit javítsa, főként, hogy közelebb dolgozzon a kutyájához. Mint elmondta, a világbajnokságot ezúttal is Olaszországban, Lignano Sabbiadoróban rendezték remek szervezés és kiváló hangulat mellett.

Jól sikerült a csapatverseny

A Maxi kategóriában versenyző Szabó Marcinak és Zippónak az egyéni futam nem sikerült olyan jól, ellenben csapatban remekül teljesítettek, nagyon erős futamot mentek, egyetlen hibával. A válogatott az agility futamban és összetettben is harmadik lett, így felállhatott a dobogóra. A csapatot Szabó Márton és Zippo mellett Walkó Andrea és Zille, Koltai Lilla és Zora, valamint Szilágyi Dóra és Lindsay alkotta.

Baráth Orsi volt az egyik csapatkapitány

Szabó Márton mellett párja, Baráth Orsi is ott volt a válogatottal a világversenyen. A magyar csapat egyik kapitánya volt, aki mindenben segítette a versenyzőket.

Alt Sándor, a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub elnöke elmondta, óriási sikernek tartja, hogy ismét gyulai versenyző állhatott dobogóra egy világversenyen.

A klub két és fél évtizede ad válogatott versenyzőket

– Klubunk tagjai kisebb-nagyobb megszakításokkal a 2000-es évek óta mindig bekerülnek a válogatottba. Ahogy korábban írtunk róla, Szabó Márton mellett Alt Éva, illetve Baráth Orsolya is tagja volt a nemzeti csapatnak. Emellett a sérült sportolók számára Gyulán létrehozott paragility-kategória válogatottjának magját is mindig a fürdővárosi klub versenyzői jelentik – emelte ki.