Fenntarthatóság

2 órája

Meglepetésvendég a Zöld Tündéreknél: Áder János tartott rendhagyó órát – galériával

Címkék#Zöld Tündérek#Áder János#Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány#középiskola

A klímaváltozásról, a fásítás fontosságáról, az élelmiszerpazarlás visszaszorításáról is szó volt azon az előadáson, amit a táncsicsos diákoknak tartott a volt köztársasági elnök. Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke a fenntarthatóság, ezen belül a biodiverzitás témájával érkezett az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium diákjaihoz. S hogy miért őket választotta?

Csete Ilona

A környezetvédelem iránt érdeklődő diákok közül többen, valamint meghívott pedagógusok, a városi öko-team tagjai várták az orosházi Táncsics gimnázium könyvtárában a volt köztársasági elnököt. Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke érkezett a középiskolába, hogy fenntarthatósági témájú rendhagyó, interaktív órát tartson több mint 200 diáknak, érdeklődőknek.  

Áder János rendhagyó órát tartott a gimnáziumban
Áder János a Zöld Tündér díjas Táncsics gimnáziumban tartott rendhagyó órát. Fotó: Lehoczky Péter

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Áder János Orosházára, diákokhoz látogatott

Előtte kerekasztal beszélgetésen vett részt, ahol tájékozódott arról, milyen munka előzte meg a Zöld Tündér díjas iskolában az idei érettségit, ahol többen is a fenntarthatóság tantárgyból érettségiztek. Tapasztalataikról, eredményeikről Seres Erzsébet tanárnő számolt be, majd a gimnázium aulájában Áder János köszöntötte a diákságot.

Elmondta, a Táncsics felkeltette az érdeklődését, mert a gimnázium diákjai és tanárai nagyon komoly sikert értek el idén. Minden évben vannak olyan intézmények, oktatók és diákok, akik kiemelkednek odaadásukkal, ötleteikkel, tetteikkel. Ők kapják meg a Zöld Tündér díjat. Ők a fenntarthatóság iránt elkötelezett pedagógusok és diákok.

– A Legaktívabb iskola Zöld Tündér díjat az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium nyerte el. Idén a legaktívabb tanár díjat pedig tanáruk, Seres Erzsébet vette át – indokolta érkezését Áder János és nagy tapsot kért azoknak, akik ehhez a sikerhez hozzájárultak (Illés Édua, Koszteleczky Dalma és Madarász Milán 12. B. osztályos tanulók a 2024. évi témahét legzöldebb diákjaiként).

A Táncsics diákjaival, az öko-team tagjaival is találkozott. Fotó: Lehoczky Péter

Fenntarthatóság: a Táncsics elkötelezettsége példás

Az iskola elkötelezett résztvevője a Fenntarthatósági Témahétnek, amelyen sokrétű, változatos programokat valósítanak meg minden évben.

– Ebben a középiskolában már használják a Zöld Föld tankönyvet, amit egyébként az alapítványunk segítségével és megbízásából általunk felkért szakértők készítettek el. Mint választható érettségi tárgyat itt, a Táncsicsban – mint kiderült számomra – tizenketten választották és tettek belőle sikeres érettségit. Meggyőztek engem arról, hogy itt elkötelezett tanárok vannak és érdeklődő diákok. Ezért is hoztam el erre a rendhagyó órára a biodiverzitás témáját átfogó előadást és csak érintőlegesen lesz szó a műanyagok felhasználásáról, a klímaváltozás és következményeiről, az aszály okozta problémákról, és a többi – fogalmazott bevezetőjében a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke. Ezután egy órán át látványos prezentációval és a diáksággal interaktív formában tartotta meg a rengeteg új információt, ismeretanyagot nyújtó előadását a vendég, akitől a fiatalok kérdezhettek is.

S hogy mit jelent a biodiverzitás? Azt fejezi ki, hogy mennyire gazdag a természeti környezetünk. Az élővilág sokféleségét, az élőlények fajainak az összességét, a biológiai sokféleséget jelenti.

Áder János tartott rendhagyó órát Orosházán

Fotók: Lehoczky Péter

 

 

