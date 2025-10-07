Az MVM nevével élnek vissza a csalók, mutatjuk, hogy maradhat biztonságban

Fontos dologra hívta fel a figyelmet egy név nélküli résztvevő az egyik, békéscsabaiakat tömörítő Facebook-csoportban. Az e-mail, amit kapott az MVM-től, túl szép ahhoz, hogy igaz legyen: szerencsére a bejegyzés írója is rögtön gyanakodni kezdett, és hamar átlátta, hogy MVM adathalász üzenet landolt a virtuális postaládájában.

Sorra küldik a csalók az adathalász üzeneteket, a rendőrség is figyelmeztet, hogy résen kell lenni. Illusztráció: MW-archívum

Így lehet felismerni az adathalász e-mailt

– A mai napon kaptam egy e-mailt, amiben az szerepelt, hogy az MVM-nél túlfizetésem van és, hogy azt a pénzt visszaküldenék. Fel szeretném hívni arra a figyelmet, hogy ha bárki ilyen e-mailt kapna, mindenképpen nézzék meg a küldő email címét. Például az MVM-től csak olyan címről kaphat bárki levelet ami @mvmnext.hu vagy @mvm.hu-ra végződik. Mindenki figyeljen, és vigyázzunk magunkra és az adatainkra – olvasható a Facebook-bejegyzésben. Hozzátette:

A lent látható e-mail a [email protected] címről érkezett, ami egyáltalán nem áll kapcsolatban az MVM-mel!

A cég is tisztában van azzal, hogy visszaélnek a nevükkel, figyelmezteti is a felhasználókat, hogy adathalászok próbálkoznak túlfizetés visszatérítésének ígéretével az MVM neve alatt. Ahogy felhívják rá a figyelmet, ha e-mailben érkezik a számlaértesítő, mindig körültekintően kell eljárni, mert a csalók egyre kifinomultabb eszközökkel próbálkoznak – de így is vannak jelei az adathalász tevékenységnek:

téves vagy pontatlan adatok szerepelnek a levélben ,

szembetűnő helyesírási hibákat tartalmaz a szöveg,

magyartalan vagy furcsa mondatszerkezeteket használnak,

a feladó e-mail címe gyanús, nem egyezik a hivatalos céges domainekkel,

Fizetési vagy személyes adatok megadására sürgetik a címzettet.

Mielőtt a fizetéshez vezető linkre kattintunk, érdemes a kurzort fölé tartva ellenőrizni, hogy valóban az MVM Next hivatalos oldalára mutat-e a hivatkozás. Hozzátették, hogy számlákat az [email protected] e-mail címről szoktak küldeni.

Cégek neveivel küldenek sms-eket a csalók

Idén már több adathalász tevékenységről beszámoltunk. Nyáron a Magyar Posta Zrt. leányvállalata, a Díjnet Zrt. nevében támadtak, amikor sikertelen fizetésről tájékoztatták az ügyfeleket. Egy „Újrapróbálkozás a fizetéssel” gombot is feltüntettek a levelükben, amivel a gyanútlan áldozatokat a bankkártyaadataik megadására ösztönözték.