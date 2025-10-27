Aranybogrács 52 perce

A Töltött Cicik meghajoltak a Kamutikumok előtt - galériával, videóval

A számos kolbászgyúrás közben, mellett, üdítő színfolt minden Csabai Kolbászfesztiválon a töltöttkáposzta-főző verseny. Így volt ez idén is, vasárnap több mint húsz csapat főzte nagy látogatottság mellett a töltött káposztát a CsabaParkban.

A Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács vezette zsűri döntése alapján a Kamutikumok nyertek, ők vehették át az Aranybogrács-díjat. Az ezüstérmet a Čabianske Kuchárky szerezte meg, míg a harmadik helyezést, a Vasbogrács-díjat a Töltött Cicik érdemelték ki.

Káposztafőző verseny Fotók: Kiss Zoltán

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!