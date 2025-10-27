Aranybogrács
52 perce
A Töltött Cicik meghajoltak a Kamutikumok előtt - galériával, videóval
A számos kolbászgyúrás közben, mellett, üdítő színfolt minden Csabai Kolbászfesztiválon a töltöttkáposzta-főző verseny. Így volt ez idén is, vasárnap több mint húsz csapat főzte nagy látogatottság mellett a töltött káposztát a CsabaParkban.
A Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács vezette zsűri döntése alapján a Kamutikumok nyertek, ők vehették át az Aranybogrács-díjat. Az ezüstérmet a Čabianske Kuchárky szerezte meg, míg a harmadik helyezést, a Vasbogrács-díjat a Töltött Cicik érdemelték ki.
Káposztafőző versenyFotók: Kiss Zoltán
