A Töltött Cicik meghajoltak a Kamutikumok előtt - galériával, videóval

Címkék#Csabai Kolbászfesztivál#Aranybogrács-díj#Kamutikumok#Töltött Cicik#Vasbogrács-díj

A számos kolbászgyúrás közben, mellett, üdítő színfolt minden Csabai Kolbászfesztiválon a töltöttkáposzta-főző verseny. Így volt ez idén is, vasárnap több mint húsz csapat főzte nagy látogatottság mellett a töltött káposztát a CsabaParkban.

Nyemcsok László

A Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács vezette zsűri döntése alapján a Kamutikumok nyertek, ők vehették át az Aranybogrács-díjat. Az ezüstérmet a Čabianske Kuchárky szerezte meg, míg a harmadik helyezést, a Vasbogrács-díjat a Töltött Cicik érdemelték ki.   

Káposztafőző verseny

Fotók: Kiss Zoltán

 

