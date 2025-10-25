október 25., szombat

Óriási öröm

1 órája

A legjobb kolbászgyúrók markát százezer forint ütötte, Marek nyilai nyertek

Címkék#aranyérmes#Csabai Kolbászfesztivál#főiskolás#egyetemista#győzelem

Rengetegen gyúrtak, töltöttek pénteken a középiskolások és az egyetemisták, főiskolások frisskolbász-készítő versenyén, a Csabai Kolbászfesztivál Mokry-sátrában.

Nyemcsok László

A győzelmet a zsűri döntése alapján 112. csapat, a Marek nyilai érdemelte ki, az aranyérmes kolbászkészítő-díj mellett százezer forint is ütötte a markukat. A második a Szegya Fotó csapata, a 63-as asztal lett, míg a bronzérmet a 153. csapat, a Destination kapta. Emellett nagyon sok különdíjat is átadtak.

Második lett a Szegya, óriási az öröm! Forrás: Imre György/Facebook

Ma következik a fő attrakció!

Szombaton már reggel benépesül a CsabaPark, ugyanis 10 órakor kezdődik több száz csapat részvételével a 28. Csabai Kolbászfesztivál fő attrakciója, a nemzetközi gyúróverseny.

Diákok gyúrtak pénteken a Csabai Kolbászfesztiválon

Fotók: Bencsik Ádám, Kiss Zoltán

A fesztivál a koncertekről is szól: csütörtökön A Csík zenekar koncertje után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. 

 

 

 

