Az ígéret ellenére lőttek a szovjetek, máig látszódnak a golyók nyomai - videóval, galériával

A tankönyvek főleg a fővárosi eseményeket dolgozzák fel az 1956-os forradalom és szabadságharc tekintetében, de fontos, hogy a helyismeret is ott legyen a történelmi térben, lényeges tudni, hogy itt mi történt – mondta az 1956-os emlékséta elején Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városvédő Egyesület elnöke. Az ő, illetve Vánsza Pál, a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége Békés vármegyei elnöke vezetésével több tucatnyian jártak csütörtökön, október 23. alkalmából Békéscsaba 1956-os emlékei nyomában.

Az 1956-os emlékséta során a résztvevők felkeresték azokat a helyszíneket, amelyek kapcsolódnak az 1956-os békéscsabai eseményekhez. Fotó: Bencsik Ádám

Az álló és kettétört kopjafától indult az 1956-os emlékséta

Ugrai Gábor beszélt az Aradi vértanúk ligetében lévő 1956-os emlékműről. Az álló kopjafa szemlélteti, hogy október 23-án a nemzet talpra állt, a szabadságért, a zsarnok elűzéséért, és győzött a forradalom. A sírkeresztre boruló, kettétört kopjafa pedig azt jelképezi, hogy november 4-én eltiporták a szabadságharcot.

Vánsza Pál mesélt arról, hogy tizenévesen miként élte meg az 1956-os eseményeket. Elmondta, hogy október 23. után Békéscsabára is megérkeztek a hírek a fővárosból, a dolgozókat kiengedték a gyárakból, tömeg vonult a Kossuth térre, ahol aztán több ezren hallgatták a beszédeket. Az épületekről leverték a vörös csillagokat, a laktanyánál pedig kiderült, hogy a honvédség is átállt.

A városháza dísztermében halálos ítéletek is születtek

A városháza előtt Ugrai Gábor elmondta, hogy annak idején nem városháza, hanem városi tanács felirat volt olvasható a több mint 150 éves épületen. A díszteremnél most van egy hatalmas tábla, amelyen felsorolták Békéscsaba díszpolgárait, köztük van Fekete Pál is, aki 1956-ban a forradalmi bizottság elnöke volt, és fontos szerepet töltött be abban, hogy a városban ne legyen óriási vérontás. Hangsúlyozta: a díszterem annak idején tárgyalásoknak, koncepciós pereknek is helyet adott, itt ítélték halálra 1956 után a két fiatalt is, Mány Erzsébetet és Farkas Mihályt.

A biztonsági rácson máig látszódnak a golyók nyomai

A Szent István téren volt egykor a rendőrség épülete, amely most egy banknak ad otthont. A biztonsági rácson immár közel 70 éve golyók nyomai figyelhetők meg. 1956. november 4-én a vasútállomás felől a mai Andrássy úton érkeztek a szovjet tankok, és Vánsza Pál elmondása alapján célba vettek bizonyos épületeket, ahol ellenállókat sejtettek. Így volt ez a rendőrséggel is, ahol – az emléktábla felirata szerint – a városra támadó szovjet páncélosok tüzétől elesett Harmati Imre rendőr alhadnagy.