1956-os forradalom és szabadságharc

2 órája

Az ígéret ellenére lőttek a szovjetek, máig látszódnak a golyók nyomai - videóval, galériával

Címkék#emlékséta#beol videó#Október 23#békéscsaba emlék#forradalom#1956

Az Aradi vértanúk ligetében lévő emlékmű, a két kopjafa tökéletesen jelképezi, hogy mi is történt az 1956-os forradalom és szabadságharc idején. A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület szervezésében október 23. apropóján, csütörtökön a belvárosban Békéscsaba 1956-os emlékei nyomában jártak több tucatnyian. Az 1956-os emlékséta során a fiatalok mécseseket is gyújtottak, tisztelgésül a hősök előtt.

Licska Balázs

A tankönyvek főleg a fővárosi eseményeket dolgozzák fel az 1956-os forradalom és szabadságharc tekintetében, de fontos, hogy a helyismeret is ott legyen a történelmi térben, lényeges tudni, hogy itt mi történt – mondta az 1956-os emlékséta elején Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városvédő Egyesület elnöke. Az ő, illetve Vánsza Pál, a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége Békés vármegyei elnöke vezetésével több tucatnyian jártak csütörtökön, október 23. alkalmából Békéscsaba 1956-os emlékei nyomában. 

1956-os emlékséta Békéscsabán
Az 1956-os emlékséta során a résztvevők felkeresték azokat a helyszíneket, amelyek kapcsolódnak az 1956-os békéscsabai eseményekhez. Fotó: Bencsik Ádám

Az álló és kettétört kopjafától indult az 1956-os emlékséta

Ugrai Gábor beszélt az Aradi vértanúk ligetében lévő 1956-os emlékműről. Az álló kopjafa szemlélteti, hogy október 23-án a nemzet talpra állt, a szabadságért, a zsarnok elűzéséért, és győzött a forradalom. A sírkeresztre boruló, kettétört kopjafa pedig azt jelképezi, hogy november 4-én eltiporták a szabadságharcot. 

Vánsza Pál mesélt arról, hogy tizenévesen miként élte meg az 1956-os eseményeket. Elmondta, hogy október 23. után Békéscsabára is megérkeztek a hírek a fővárosból, a dolgozókat kiengedték a gyárakból, tömeg vonult a Kossuth térre, ahol aztán több ezren hallgatták a beszédeket. Az épületekről leverték a vörös csillagokat, a laktanyánál pedig kiderült, hogy a honvédség is átállt.

A városháza dísztermében halálos ítéletek is születtek

A városháza előtt Ugrai Gábor elmondta, hogy annak idején nem városháza, hanem városi tanács felirat volt olvasható a több mint 150 éves épületen. A díszteremnél most van egy hatalmas tábla, amelyen felsorolták Békéscsaba díszpolgárait, köztük van Fekete Pál is, aki 1956-ban a forradalmi bizottság elnöke volt, és fontos szerepet töltött be abban, hogy a városban ne legyen óriási vérontás. Hangsúlyozta: a díszterem annak idején tárgyalásoknak, koncepciós pereknek is helyet adott, itt ítélték halálra 1956 után a két fiatalt is, Mány Erzsébetet és Farkas Mihályt

A biztonsági rácson máig látszódnak a golyók nyomai

A Szent István téren volt egykor a rendőrség épülete, amely most egy banknak ad otthont. A biztonsági rácson immár közel 70 éve golyók nyomai figyelhetők meg. 1956. november 4-én a vasútállomás felől a mai Andrássy úton érkeztek a szovjet tankok, és Vánsza Pál elmondása alapján célba vettek bizonyos épületeket, ahol ellenállókat sejtettek. Így volt ez a rendőrséggel is, ahol – az emléktábla felirata szerint – a városra támadó szovjet páncélosok tüzétől elesett Harmati Imre rendőr alhadnagy.

Csak pár napig működött a Szabadság rádió

Békéscsaba főterén, egy másik bank épületénél ugyancsak található egy emléktábla. Féja Géza szózatával október 31-én ebben az épületben kezdte meg adását a Békés megyei Szabadság rádió. A városvédő és városszépítő egyesület elnöke elmondta, hogy csak pár napig működhetett, november 4-ig. Akkoriban a rádiónak kulcsszerepe volt a kommunikációban, az információk továbbításában, ezért ezt az épületet is célba vették a szovjetek.

Pincezárkákban vallatták az 1956-osokat

A Szabadság tér és a József Attila utca sarkán lévő épületnél található egy emléktábla. Abban az épületben, ahol most a fiatalok falat mászhatnak, airsoft fegyverekkel lövöldözhetnek, annak idején a rendőrség operatív osztálya működött. A kommunista rémuralom idején pincezárkákban kínvallatták az 56-osokat, majd innen vitték őket az ország számos helyszínére, börtönökbe, kivégzőhelyekre.

Emlékséta Békéscsabán

Fotók: Bencsik Ádám

Jó és rossz hírt vittek Fekete Pál számára a pufajkások

Vánsza Pál elmondta, hogy a kényszervallatók, a pufajkások a fizikai mellett a lelki terror számos eszközét, a legaljasabb módszereket is bevetették. Fekete Pál, a forradalmi bizottság elnökének például egyszer hoztak egy jó és egy rossz hírt: a felesége megszült, de nem tudni, hogy ő vagy a gyermek hunyt el. Ebből csak az volt igaz, hogy megszületett a gyermeke. Másnak azt mondták – miután egy nő sikoltozott a szomszéd helyiségben –, hogy a felesége mindent bevallott, tegyen ő is úgy. Csak évekkel később derült ki, hogy nem is a felesége volt a szomszédos szobában.

Az ígéret ellenére lőttek a szovjet páncélosok

Immár a Szabadság téren, a Kovács Zoltán honvéd alezredes számára készített emléktáblánál Ugrai Gábor elmondta: Fekete Pál ígéretet tett arra a szovjeteknek, hogy nem lőnek, cserébe azt kérte, hogy a szovjetek is legyenek kíméletesek. A november 4-én a várost megszálló szovjetek azonban lőttek a számukra előzetesen megjelölt pontokra. Így halt hősi halált Kovács Zoltán honvéd alezredes is, a szovjet páncélosok tüzétől.

A 101-es emlékoszlop az 1956-os események egyik jelképévé vált

Bár a Szabadság téren álló 101-es emlékoszlop az első világháborúban harcoló 101. császári és királyi gyalogezrednek állít emléket – ide sorozták be a Békés vármegyeiek többségét is –, az 1956-os békéscsabai események jelképévé is vált. A 101-es emlékoszlopot 1923-ban avatták fel, ám a kommunista diktatúra idején beleborították egy mögé ásott árokba, majd elföldelték. A békéscsabaiak szívében viszont megmaradt, és 1956-ban közösen kiásták.

Százak, ezrek élete és sorsa pecsételődött meg a Munkácsy utcában

Az 1956-os békéscsabai események érintették a Munkácsy utcát is. Ugyanis a Munkácsy utcában működött akkoriban az államvédelmi hatóság, majd a politikai rendőrség. Az itt elhelyezett emléktábla felirata alapján áldozatok százainak, családtagjaik, hozzátartozóik ezreinek sorsa, élete pecsételődött meg az itt született embertelen döntések folytán.

 

 

