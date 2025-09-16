Kis kertészek szüretelik a paradicsomot a zöld óvodáért

A Hollósy Kornélia Óvoda három csoportjában több mint 50 gyermekkel elkezdődött az év. A dombegyháziak szépen felújított, modern intézményében a zöld óvoda cím elnyerése a cél.

Piros lett a paradicsom az óvoda magaságyásaiban, szüretelik. Fotó: Facebook

Egy régi álmuk vált valóra, amikor megvásárolták a három magaságyást a Hollósy Kornélia Alapítvány jóvoltából. Kihelyezték az udvarra és innentől szinte a mindennapjaik részévé vált a kertészkedés – erről is beszélgettünk a vezető óvónővel, Kasznár Máriával a pirosló paradicsomok mellett.

Zöld óvoda pályázat 2025

– A játék mellett a magaságyások ápolására, locsolásra, a szüretelésre mindig jut idő, ahogy a madarak ivóvízének a biztosítására is. Odafigyelünk, hogy a természet közelségét, az adottságaink biztosította lehetőségeket kihasználjuk – mutatott körbe az óvoda lombos, árnyékos udvarán az óvodapedagógus, akitől megtudtuk, hogy a Zöld Óvoda cím elnyerése a céljuk. Amikor megérkeztek a magaságyások, magról palántákat neveltek a gyerekekkel, majd azokat elültették. És ami maradt, azt a családoknak adták, hogy otthon is teremhessen koktélparadicsom.

– Itt is és otthon is gondozták a gyerekek. Augusztusban pedig szüreteltek. A volt nagycsoportosaink ültették el a palántákat, ezért óvó nénijük vitt nekik az iskolába, hogy megkóstolhassák a finom, friss paradicsomot. És azóta is folyamatosan terem, piroslik a magaságyásokban. A harmadik ágyásban virágok nyílnak, azokat is a gyerekekkel gondozzuk – tette hozzá az óvónő.

Az óvodások kertészkednek, virágokat is nevelnek, a Zöld Óvoda cím elnyerése a cél. Fotó: Facebook

A Zöld Óvoda projekt keretében nagy hangsúlyt fektetnek a szelektív hulladékgyűjtésre, valamint a környezettudatosságra. Ez meghatározza az óvoda mindhárom csoportjának a mindennapjait.

Sokszínű a szakmai programjuk, partnerei a szülőknek, a fenntartónak

A dombegyháziak a Kincses Kultúróvoda projektbe is bekapcsolódnak. Közművelődési intézményekkel kötöttek előszerződést. Az a cél, hogy az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését erősítsék. Ha nyer a pályázatuk, akkor a gyerekeket viszik hangversenyre, színházba, bábszínházba.

A családbarát köznevelési intézmény cím elnyeréséért is dolgozik a dombegyházi óvoda kollektívája. Szoros a kapcsolatuk az óvodások szüleivel, sokszor szerveznek ruhagyűjtést, ellátogatnak helyi családi gazdaságokba, a szülők is gyakori vendégek az óvoda rendezvényein. A fenntartó, a dombegyházi önkormányzat mindenben támogatja az intézményt, hogy szakmai programját sikerrel megvalósíthassa.