szeptember 16., kedd

Edit névnap

26°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zöld jövő kicsiben

1 órája

Kis kertészek szüretelik a paradicsomot a zöld óvodáért

Címkék#mag#magaságyás#Zöld Óvoda#palánta#paradicsom

Nagyon mozgalmas ennek az óvodának az élete már az idei nevelési év legelején is. Ez kiderült számunkra, amikor beléptünk az épületbe, az udvarra, ahol a magaságyás azonnal szemet szúrt, mert körülötte szorgoskodtak a gyerekek. Elárulták: imádnak játékosan kertészkedni.

Csete Ilona

A Hollósy Kornélia Óvoda három csoportjában több mint 50 gyermekkel elkezdődött az év. A dombegyháziak szépen felújított, modern intézményében a zöld óvoda cím elnyerése a cél.  

nem véletlenül nyerték el a zöld óvoda címet
Piros lett a paradicsom az óvoda magaságyásaiban, szüretelik. Fotó: Facebook

Egy régi álmuk vált valóra, amikor megvásárolták a három magaságyást a Hollósy Kornélia Alapítvány jóvoltából. Kihelyezték az udvarra és innentől  szinte a mindennapjaik részévé vált a kertészkedés – erről is beszélgettünk a vezető óvónővel, Kasznár Máriával a pirosló paradicsomok mellett.

Zöld óvoda pályázat 2025

– A játék mellett a magaságyások ápolására, locsolásra, a szüretelésre mindig jut idő, ahogy a madarak ivóvízének a biztosítására is. Odafigyelünk, hogy a természet közelségét, az adottságaink biztosította lehetőségeket kihasználjuk – mutatott körbe az óvoda lombos, árnyékos udvarán az óvodapedagógus, akitől megtudtuk, hogy a Zöld Óvoda cím elnyerése a céljuk. Amikor megérkeztek a magaságyások, magról palántákat neveltek a gyerekekkel, majd azokat elültették. És ami maradt, azt a családoknak adták, hogy otthon is teremhessen koktélparadicsom.

– Itt is és otthon is gondozták a gyerekek. Augusztusban pedig szüreteltek. A volt nagycsoportosaink ültették el a palántákat, ezért óvó nénijük vitt nekik az iskolába, hogy megkóstolhassák a finom, friss paradicsomot. És azóta is folyamatosan terem, piroslik a magaságyásokban. A harmadik ágyásban virágok nyílnak, azokat is a gyerekekkel gondozzuk – tette hozzá az óvónő.

Az óvodások kertészkednek, virágokat is nevelnek, a Zöld Óvoda cím elnyerése a cél. Fotó: Facebook

A Zöld Óvoda projekt keretében nagy hangsúlyt fektetnek a szelektív hulladékgyűjtésre, valamint a környezettudatosságra. Ez meghatározza az óvoda mindhárom csoportjának a mindennapjait.

Sokszínű a szakmai programjuk, partnerei a szülőknek, a fenntartónak

A dombegyháziak a Kincses Kultúróvoda projektbe is bekapcsolódnak. Közművelődési intézményekkel kötöttek előszerződést. Az a cél, hogy az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését erősítsék. Ha nyer a pályázatuk, akkor a gyerekeket viszik hangversenyre, színházba, bábszínházba.

A családbarát köznevelési intézmény cím elnyeréséért is dolgozik a dombegyházi óvoda kollektívája. Szoros a kapcsolatuk az óvodások szüleivel, sokszor szerveznek ruhagyűjtést, ellátogatnak helyi családi gazdaságokba, a szülők is gyakori vendégek az óvoda rendezvényein. A fenntartó, a dombegyházi önkormányzat mindenben támogatja az intézményt, hogy szakmai programját sikerrel megvalósíthassa.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu