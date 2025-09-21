7 órája
Cserbenhagyás Békéscsabán: gyalogátkelőhelyen gázolták el a gyalogost
Mi volt a legextrémebb helyzet, amivel gyalogátkelőnél találkoztál? Ezt a kérdést tettük fel nemrégiben olvasóinknak. Nos, a zebrai élményekből nem volt hiány.
Csak úgy özönlöttek a kellemetlen tapasztalatok arra a kérdésre, amit nemrégiben olvasóinknak tettünk fel. Arra voltunk kíváncsiak, ki, milyen extrém helyzettel találkozott már a gyalogátkelőknél. Mint a válaszokból kiderült, a zebra nem feltétlenül az úttest legbiztonságosabb helyszíne.
A zebra nem feltétlenül a legbiztonságosabb helyszín
– A sok birka gyalogos, kerékpáros, rolleres, akinek az maradt meg, hogy elsőbbsége van. Ja, a szemkontaktról már megfeledkezett, a körülnézés szintén zenész. A bringásoknak a mackósajt, gondolom túl magasan van a körforgóknál, mert k*rvára sz*rnak rá.. Mikor meg nyakon van verve, meg néz, mint gyújtogató a vizes szénára – csapott bele a lecsóba rögtön az első hozzászóló.
– Békéscsabán a Kazinczy lakótelepen a volt ABC-nél van egy zebra. Természetesen leszálltam a bicikliről, és megvártam, míg mindkét irányban megállnak az autók, mielőtt elindultam volna. De ekkor jött egy bibi. Még jó, hogy ismét oldalra néztem, az egyik autó elejénél ebben a pillanatban egy személyautó kikerülte az álló autót, és a bicaj elejét súrolva nagy sebbeséggel elhajtott. Erre ugyan mit lehet mondani? Mindig óvatosan menjünk át! – írta egyik olvasónk, akit majdnem elütöttek.
Majd kiugrott a szíve, úgy megijedt
Hasonló szituációban volt része egy másik olvasónkak is: – Gyomaendrődön a Fő út és a Pásztor János út kereszteződésénél három autó elsőbbséget adott a zebránál, egy negyedik pedig az aluljáróból bukkant elő nagy sebességgel és 10 cm-el a az általam tolt kerékpárom előtt száguldott el. A szívem majd kiugrott, úgy megijedtem!
– Mikor Csabán egy gyalogosátkelőn elütöttek. Három sávon átértem, szépen lassítva megálltak az autók. A negyedik sávban történt, az autó a bal lábam kapta el. Persze cserbenhagyás, el is hajtott – idézte fel nem éppen a legkellemesebb élményét az egyik olvasónk.
Persze az olvasói jelzések nemcsak a békéscsabai eseteket érintették, ez kitűnik a következő szituációból is: – A zebrán kis híján elütött egy barom, amikor babakocsit toltam át. Vagy, szintén a babakocsival szálltam fel a villamosra, és odacsukott a barom az ajtó közé. Szerinted?
Valószínűleg kerékpárral haladhatott következő hozzászólónk, amikor a zebrához ért: – Kettő méter volt, amikor egy bunkó nő lelépett előttem a zebrán, és széttört a bokám, de ő lelépett, a jóisten verje meg...
Az egyik hozzászóló azt írta, hogy a balról érkező autó átengedte, a jobbról érkező autó vezetője viszont nem az utat figyelte, hanem másfelé nézelődött. Szerencsére gyalogosként résen volt, így az átkelő felénél megállt, és megvárta, amíg az elhalad. A sofőr nem vette észre, hogy ott áll.
Hárman egy rollerrel! Hogy van ez?
Persze nemcsak a gyalogosok, hanem a sofőrök is részesültek már a zebránál kellemetlen élményben: – Egy gyerek rollerrel, aki az anyja előtt állt, plusz az anya hátán egy másik gyerek, úgy mentek át a piroson, mint egy idióta, majdnem elcsaptam őket.
– A Csaba Centertől haladva a Bartók Béla utcai kereszteződésben kitakarja a lámpát az elsőbsségadás kötelező háromszög tábla. A jelzőlámpa piros jelzése még látszik, de a zöld már nem – jelezte az egyik kommentelő.
A végére hagytuk az egyik olvasónk által említett klasszikus esetet: – Bemegy a falusi a városba, és szakadó esőben várja, hogy a lámpa zöld legyen, és szétázik, mire rájön, hogy meg kell nyomni a gombot.
Megtanítják a gyerekeket a biztonságos közlekedésre
Nemrégiben a Zebra Zsaru programban résztvevő diákok Békéscsaba egyik legforgalmasabb kereszteződésében, a rendőrségnél
- kézen fogták az óvodásokat, úgy vezették át őket a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken.
- Sárga villogó üzemmódba kapcsolták a jelzőlámpákat,
- és rendőri karos forgalomirányítás mellett közlekedhettek a gyalogosok, a kerékpárosok és az autósok is.
