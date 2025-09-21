Cserbenhagyás Békéscsabán: gyalogátkelőhelyen gázolták el a gyalogost

Csak úgy özönlöttek a kellemetlen tapasztalatok arra a kérdésre, amit nemrégiben olvasóinknak tettünk fel. Arra voltunk kíváncsiak, ki, milyen extrém helyzettel találkozott már a gyalogátkelőknél. Mint a válaszokból kiderült, a zebra nem feltétlenül az úttest legbiztonságosabb helyszíne.

A zebrasokk már sok gyalogost megérintett. Fotó: Shutterstock illusztráció

A zebra nem feltétlenül a legbiztonságosabb helyszín

– A sok birka gyalogos, kerékpáros, rolleres, akinek az maradt meg, hogy elsőbbsége van. Ja, a szemkontaktról már megfeledkezett, a körülnézés szintén zenész. A bringásoknak a mackósajt, gondolom túl magasan van a körforgóknál, mert k*rvára sz*rnak rá.. Mikor meg nyakon van verve, meg néz, mint gyújtogató a vizes szénára – csapott bele a lecsóba rögtön az első hozzászóló.

– Békéscsabán a Kazinczy lakótelepen a volt ABC-nél van egy zebra. Természetesen leszálltam a bicikliről, és megvártam, míg mindkét irányban megállnak az autók, mielőtt elindultam volna. De ekkor jött egy bibi. Még jó, hogy ismét oldalra néztem, az egyik autó elejénél ebben a pillanatban egy személyautó kikerülte az álló autót, és a bicaj elejét súrolva nagy sebbeséggel elhajtott. Erre ugyan mit lehet mondani? Mindig óvatosan menjünk át! – írta egyik olvasónk, akit majdnem elütöttek.

Majd kiugrott a szíve, úgy megijedt

Hasonló szituációban volt része egy másik olvasónkak is: – Gyomaendrődön a Fő út és a Pásztor János út kereszteződésénél három autó elsőbbséget adott a zebránál, egy negyedik pedig az aluljáróból bukkant elő nagy sebességgel és 10 cm-el a az általam tolt kerékpárom előtt száguldott el. A szívem majd kiugrott, úgy megijedtem!

– Mikor Csabán egy gyalogosátkelőn elütöttek. Három sávon átértem, szépen lassítva megálltak az autók. A negyedik sávban történt, az autó a bal lábam kapta el. Persze cserbenhagyás, el is hajtott – idézte fel nem éppen a legkellemesebb élményét az egyik olvasónk.

Persze az olvasói jelzések nemcsak a békéscsabai eseteket érintették, ez kitűnik a következő szituációból is: – A zebrán kis híján elütött egy barom, amikor babakocsit toltam át. Vagy, szintén a babakocsival szálltam fel a villamosra, és odacsukott a barom az ajtó közé. Szerinted?