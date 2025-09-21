szeptember 21., vasárnap

Zebrasokk

1 órája

Cserbenhagyás Békéscsabán: gyalogátkelőhelyen gázolták el a gyalogost

Címkék#válaszok#beol.hu#extrém#zebra#gyalogosátkelő#olvasók

Mi volt a legextrémebb helyzet, amivel gyalogátkelőnél találkoztál? Ezt a kérdést tettük fel nemrégiben olvasóinknak. Nos, a zebrai élményekből nem volt hiány.

Beol.hu

Csak úgy özönlöttek a kellemetlen tapasztalatok arra a kérdésre, amit nemrégiben olvasóinknak tettünk fel. Arra voltunk kíváncsiak, ki, milyen extrém helyzettel találkozott már a gyalogátkelőknél. Mint a válaszokból kiderült, a zebra nem feltétlenül az úttest legbiztonságosabb helyszíne.

A zebra nem a legbiztonságosabb helyszín.
A zebrasokk már sok gyalogost megérintett. Fotó: Shutterstock illusztráció

A zebra nem feltétlenül a legbiztonságosabb helyszín

– A sok birka gyalogos, kerékpáros, rolleres, akinek az maradt meg, hogy elsőbbsége van. Ja, a szemkontaktról már megfeledkezett, a körülnézés szintén zenész. A bringásoknak a mackósajt, gondolom túl magasan van a körforgóknál, mert k*rvára sz*rnak rá.. Mikor meg nyakon van verve, meg néz, mint gyújtogató a vizes szénára – csapott bele a lecsóba rögtön az első hozzászóló.

Békéscsabán a Kazinczy lakótelepen a volt ABC-nél van egy zebra. Természetesen leszálltam a bicikliről, és megvártam, míg mindkét irányban megállnak az autók, mielőtt elindultam volna. De ekkor jött egy bibi. Még jó, hogy ismét oldalra néztem, az egyik autó elejénél ebben a pillanatban egy személyautó kikerülte az álló autót, és a bicaj elejét súrolva nagy sebbeséggel elhajtott. Erre ugyan mit lehet mondani? Mindig óvatosan menjünk át! – írta egyik olvasónk, akit majdnem elütöttek.

Majd kiugrott a szíve, úgy megijedt

Hasonló szituációban volt része egy másik olvasónkak is: – Gyomaendrődön a Fő út és a Pásztor János út kereszteződésénél három autó elsőbbséget adott a zebránál, egy negyedik pedig az aluljáróból bukkant elő nagy sebességgel és 10 cm-el a az általam tolt kerékpárom előtt száguldott el. A szívem majd kiugrott, úgy megijedtem!

– Mikor Csabán egy gyalogosátkelőn elütöttek. Három sávon átértem, szépen lassítva megálltak az autók. A negyedik sávban történt, az autó a bal lábam kapta el. Persze cserbenhagyás, el is hajtott – idézte fel nem éppen a legkellemesebb élményét az egyik olvasónk.

Persze az olvasói jelzések nemcsak a békéscsabai eseteket érintették, ez kitűnik a következő szituációból is: – A zebrán kis híján elütött egy barom, amikor babakocsit toltam át. Vagy, szintén a babakocsival szálltam fel a villamosra, és odacsukott a barom az ajtó közé. Szerinted? 

Valószínűleg kerékpárral haladhatott következő hozzászólónk, amikor a zebrához ért: – Kettő méter volt, amikor egy bunkó nő lelépett előttem a zebrán, és széttört a bokám, de ő lelépett, a jóisten verje meg...

Az egyik hozzászóló azt írta, hogy a balról érkező autó átengedte, a jobbról érkező autó vezetője viszont nem az utat figyelte, hanem másfelé nézelődött. Szerencsére gyalogosként résen volt, így az átkelő felénél megállt, és megvárta, amíg az elhalad. A sofőr nem vette észre, hogy ott áll. 

Hárman egy rollerrel! Hogy van ez?

Persze nemcsak a gyalogosok, hanem a sofőrök is részesültek már a zebránál kellemetlen élményben: – Egy gyerek rollerrel, aki az anyja előtt állt, plusz az anya hátán egy másik gyerek, úgy mentek át a piroson, mint egy idióta, majdnem elcsaptam őket.

– A Csaba Centertől haladva a Bartók Béla utcai kereszteződésben kitakarja a lámpát az elsőbsségadás kötelező háromszög tábla. A jelzőlámpa piros jelzése még látszik, de a zöld már nem – jelezte az egyik kommentelő.

A végére hagytuk az egyik olvasónk által említett klasszikus esetet: – Bemegy a falusi a városba, és szakadó esőben várja, hogy a lámpa zöld legyen, és szétázik, mire rájön, hogy meg kell nyomni a gombot.

Megtanítják a gyerekeket a biztonságos közlekedésre

Nemrégiben a Zebra Zsaru programban résztvevő diákok Békéscsaba egyik legforgalmasabb kereszteződésében, a rendőrségnél

  • kézen fogták az óvodásokat, úgy vezették át őket a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken.
  • Sárga villogó üzemmódba kapcsolták a jelzőlámpákat,
  • és rendőri karos forgalomirányítás mellett közlekedhettek a gyalogosok, a kerékpárosok és az autósok is.

 

 

