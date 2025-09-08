szeptember 8., hétfő

Nem adja fel

2 órája

Márki-Zay újra ringbe száll, nem mond le a szabadkígyósi kastélyról

Címkék#Márki-Zay Péter#Hódmezővásárhely#Békés Vármegyei Önkormányzat#Lázár János#szabadkígyósi kastély

Lázár János visszavont döntése és a Békés vármegyeiek tiltakozása ellenére Hódmezővásárhely ismételten benyújtja pályázatát a szabadkígyósi kastély fenntartására. Békés Vármegye Önkormányzata ugyanakkor már korábban közölte, hogy tulajdonba venné a Wenckheim-kastélyt.

Beol.hu

Még június elején jött a hír, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter visszavonta döntését, így már biztos nem lesz Hódmezővásárhelyé a szabadkígyósi Wenckheim-kastély. 

Hódmezővásárhely pályázik a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyra
Hódmezővásárhely ismét pályázatot nyújt be a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartására. Fotó: MW-archívum

A döntést megelőzően dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja május végén arról írt közösségi oldalán, hogy Békés Vármegye Önkormányzata venné tulajdonba a szabadkígyósi kastélyt; a működtetést nonprofit gazdasági társaság keretében a szabadkígyósi és a békéscsabai önkormányzatokkal közösen valósítanák meg; ezt az érintett felek levélben is megírták Lázár János építési és közlekedési miniszternek.

Újra beadják a pályázatot a Wenckheim-kastélyra

Az Építési és Közlekedési Minisztérium nemrégiben nyilvánosságra hozta a 2035-ig tervezett állami beruházások keretprogramját. Ebben a szabadkígyósi Wenckheim-kastély 977,9 millió forinttal szerepel a listán, ebből a konyhaszárny, az istálló, a kocsiszín és a tető helyreállítása valósulhat meg. Úgy tűnik, ennek hírére lelkesülhetett fel újra a Wenckheim-kastély iránt Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, hisz  közleménye szerint a korábban már benyújtott, Lázár János által kiválónak minősített pályázatukat tartalmi változtatások nélkül nyújtják be ismét.

Kedvezőbbnek tartja a feltételeket

A polgármester szerint a jelenlegi pályázati feltételek még kedvezőbbek a korábbiaknál, mivel a minisztérium közel 1 milliárd forintos forrást biztosít a nyertes pályázó számára a legsürgetőbb felújítási munkálatok elvégzésére. 

„Amennyiben a kastély állami tulajdonban marad, vagy az a Békés Vármegyei Önkormányzat tulajdonába kerül, készséggel lemondunk a pályázatban megfogalmazott igényünkről” – írta Márki-Zay Péter.

Békés Vármegye Önkormányzata részéről megvan a szándék

Molnár Sándor, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke június végén azt nyilatkozta az MTI-nek, hogy a nyitottság és a szándék megvan, a megfelelő jogi formát kell megtalálni a szabadkígyósi kastély hosszú távú működtetéséhez. Akkor azt közölte, arról született döntés, hogy tovább vizsgálják a lehetőségeket; megvárják, mi lesz a korábbi nyertes pályázó, a hódmezővásárhelyi önkormányzat szerződéses jogviszonyával; kiírnak-e új pályázatot a kastélyra, ha igen, annak milyen feltételei lesznek.

 

