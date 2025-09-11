Nincs mivel foglalkozni Vásárhelyen? Kiakadtak, hogy újra a Wenckheim-kastély a téma

Lázár János visszavont döntése és a Békés vármegyeiek tiltakozása ellenére Hódmezővásárhely ismételten benyújtja pályázatát a szabadkígyósi kastély fenntartására. Békés Vármegye Önkormányzata ezzel párhuzamosan már korábban közölte, hogy tulajdonba venné a Wenckheim-kastélyt – írta meg a napokban a Beol.hu.

Kiakadtak a vásárhelyi Fideszesek azon, hogy a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat újra pályázik a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartására. Fotó: MW-archív

Nem érdekli Márki-Zayt az emberek véleménye a Wenckheim-kastélyról

A delmagyar.hu beszámolója szerint az első pályázatnál, amit megnyert Hódmezővásárhely, a város egy része ellenezte, hogy az önkormányzat egy 70 kilométerre lévő műemlékre költse a pénzt, van helye a forintoknak Hódmezővásárhelyen is. A mostani hír hallatán többen megszólaltak. A Fidesz közleményt adott ki, amiben úgy fogalmaztak Márki-Zay Péter polgármesterről: – A sok milliárdos fenntartási és fejlesztési kötelezettséggel járó ingatlan kapcsán az emberek véleménye továbbra sem érdekli. Egyre inkább látszik rajta, hogy elmentek otthonról, a város pedig ennek minden hátrányát elszenvedi – írták.

Nem hagyta szó nélkül az új pályázatot a vásárhelyi Fidesz frakcióvezetője

Markó Csaba, a vásárhelyi közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője markáns véleményt fogalmazott meg az üggyel kapcsolatban. Mint Facebook-bejegyzésében írta, jó látni, hogy végre Hódmezővásárhelyen minden kész van, minden szép és jó, méteres gazok sem nőnek minden utcasarkon, a városi cégek is nyereségesek, nincs egy rossz út- vagy járdaszakasz. Ezt abból gondolja, hogy ismét a szabadkígyósi kastély a téma, nincs mivel mással foglalkozni.

– Hódmezővásárhelynek már csak egy 70 kilométerre lévő, milliárdokat felemésztő kastélyra van szüksége. És emögött nyilván csak az a magasztos szándék húzódik meg, hogy megmentsék a kastélyt. Bár az nem teljesen világos, hogy mitől, vagy kitől. Talán a Békés vármegyeiektől? A törvény ezzel kapcsolatban egyébként világosan fogalmaz: a kastélyt nem lehet ellopni, szigorú szabályok vonatkoznak az új tulajdonosra – fogalmazott.

Hozzátette, joggal merül fel kérdés, hogy mi a cél, amiért még Hódmezővásárhely jövőjét is feláldoznák. Mindezt szerinte az itt élők megkérdezése nélkül. Megjegyezte: arra gondolni sem mer, hogy szimplán egy politikai bosszúhadjárat és az országgyűlési képviselő öncélú piszkálása lenne az.