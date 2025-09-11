szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfogytak az észérvek

1 órája

Nincs mivel foglalkozni Vásárhelyen? Kiakadtak, hogy újra a Wenckheim-kastély a téma

Címkék#pályázat#Márki-Zay Péter#Wenckheim-kastély#Lázár János#Fidesz-KDNP

A hódmezővásárhelyi Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetője azok után nyilvánított véleményt, hogy Hódmezővásárhely polgármestere bejelentette, nem mond le a szabadkígyósi kastélyról. Hiába ellenzik a helyiek, Márki-Zay Péter újra pályázik a Wenckheim-kastélyra.

Beol.hu

Lázár János visszavont döntése és a Békés vármegyeiek tiltakozása ellenére Hódmezővásárhely ismételten benyújtja pályázatát a szabadkígyósi kastély fenntartására. Békés Vármegye Önkormányzata ezzel párhuzamosan már korábban közölte, hogy tulajdonba venné a Wenckheim-kastélyt – írta meg a napokban a Beol.hu.

a hódmezővásárhelyi önkormányzat nem mond le a Wenckheim-kastélyról
Kiakadtak a vásárhelyi Fideszesek azon, hogy a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat újra pályázik a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartására. Fotó: MW-archív

Nem érdekli Márki-Zayt az emberek véleménye a Wenckheim-kastélyról

A delmagyar.hu beszámolója szerint az első pályázatnál, amit megnyert Hódmezővásárhely, a város egy része ellenezte, hogy az önkormányzat egy 70 kilométerre lévő műemlékre költse a pénzt, van helye a forintoknak Hódmezővásárhelyen is. A mostani hír hallatán többen megszólaltak. A Fidesz közleményt adott ki, amiben úgy fogalmaztak Márki-Zay Péter polgármesterről: – A sok milliárdos fenntartási és fejlesztési kötelezettséggel járó ingatlan kapcsán az emberek véleménye továbbra sem érdekli. Egyre inkább látszik rajta, hogy elmentek otthonról, a város pedig ennek minden hátrányát elszenvedi – írták.

Nem hagyta szó nélkül az új pályázatot a vásárhelyi Fidesz frakcióvezetője

Markó Csaba, a vásárhelyi közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője markáns véleményt fogalmazott meg az üggyel kapcsolatban. Mint Facebook-bejegyzésében írta, jó látni, hogy végre Hódmezővásárhelyen minden kész van, minden szép és jó, méteres gazok sem nőnek minden utcasarkon, a városi cégek is nyereségesek, nincs egy rossz út- vagy járdaszakasz. Ezt abból gondolja, hogy ismét a szabadkígyósi kastély a téma, nincs mivel mással foglalkozni.

– Hódmezővásárhelynek már csak egy 70 kilométerre lévő, milliárdokat felemésztő kastélyra van szüksége. És emögött nyilván csak az a magasztos szándék húzódik meg, hogy megmentsék a kastélyt. Bár az nem teljesen világos, hogy mitől, vagy kitől. Talán a Békés vármegyeiektől? A törvény ezzel kapcsolatban egyébként világosan fogalmaz: a kastélyt nem lehet ellopni, szigorú szabályok vonatkoznak az új tulajdonosra – fogalmazott.

Hozzátette, joggal merül fel kérdés, hogy mi a cél, amiért még Hódmezővásárhely jövőjét is feláldoznák. Mindezt szerinte az itt élők megkérdezése nélkül. Megjegyezte: arra gondolni sem mer, hogy szimplán egy politikai bosszúhadjárat és az országgyűlési képviselő öncélú piszkálása lenne az.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu