Városismereti séta

2 órája

Most kiderül, mit adott Wagner József Békéscsaba számára

Címkék#városismereti séta#Békés Megyei Könyvtár#Wagner József#Juhász Zoltán

A kulturális örökség napjai keretében városismereti sétát tart a Békés Megyei Könyvtár szombaton 16 órától – ismertette Juhász Zoltán igazgató. Kiderül, ki volt Wagner József.

Licska Balázs

Az ingyenes városismereti séta során – amelyre lehet regisztrálni – Békéscsaba belvárosában, a Békés Megyei Könyvtáról indulva az érdeklődők ellátogatnak a Wagner József békéscsabai építővállalkozó, téglagyáros, építész nevéhez köthető épületekhez, megismerik a látványosságok történetét. 

Kiderül, ki volt Wagner József, mit adott a városnak.
A kulturális örökség napjai apropóján városismereti sétát tartanak szombaton, kiderül, ki volt Wagner József. Fotó: MW

Több épület kivitelezése fűződik Wagner József nevéhez

Juhász Zoltán igazgató elmondta, hogy a Békés Megyei Könyvtár munkatársaként helyismereti kutatásai során ismerte meg közelebbről az 1861-ben született és 1917-ben elhunyt Wagner József életét és munkásságát. 

Wagner József nevéhez több békéscsabai magán- és középület, többek között a református templom, a Munkácsy Mihály Múzeum vagy az Urszinyi-ház, azaz a régi könyvtárépület kivitelezése köthető. Szerepet vállalt a Suk, Wagner és Társai – Csabai Gőztéglagyár Társaság alapításában, tevékeny tagja volt Békéscsaba társadalmi és kulturális életének.

 

 

