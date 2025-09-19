2 órája
Most kiderül, mit adott Wagner József Békéscsaba számára
A kulturális örökség napjai keretében városismereti sétát tart a Békés Megyei Könyvtár szombaton 16 órától – ismertette Juhász Zoltán igazgató. Kiderül, ki volt Wagner József.
Az ingyenes városismereti séta során – amelyre lehet regisztrálni – Békéscsaba belvárosában, a Békés Megyei Könyvtáról indulva az érdeklődők ellátogatnak a Wagner József békéscsabai építővállalkozó, téglagyáros, építész nevéhez köthető épületekhez, megismerik a látványosságok történetét.
Több épület kivitelezése fűződik Wagner József nevéhez
Juhász Zoltán igazgató elmondta, hogy a Békés Megyei Könyvtár munkatársaként helyismereti kutatásai során ismerte meg közelebbről az 1861-ben született és 1917-ben elhunyt Wagner József életét és munkásságát.
Wagner József nevéhez több békéscsabai magán- és középület, többek között a református templom, a Munkácsy Mihály Múzeum vagy az Urszinyi-ház, azaz a régi könyvtárépület kivitelezése köthető. Szerepet vállalt a Suk, Wagner és Társai – Csabai Gőztéglagyár Társaság alapításában, tevékeny tagja volt Békéscsaba társadalmi és kulturális életének.
A valaha volt legnagyobb beruházás Békéscsabán: 2500 munkahelyet teremt egy szingapúri cég – videó, galéria
Öt díjat adtak át a Békés vármegyei közgyűlés ünnepi ülésén – galériával