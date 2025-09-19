Új lendület Békéscsabának: gigaberuházás érkezik a településre

A Vulcan Shield Global óriáscég gigaberuházással érkezik Békésbe.

Egyeztetés a kormányhivatalban. A Vulcan Shield Global 280 milliárdos beruházással 2500 új munkahelyet teremt majd. Fotó: Lehoczky Péter

Gigaberuházás Békéscsabán – 2500 új munkahelyet teremt a Vulcan Shield Global

Békéscsabán épít gyárat a szingapúri Vulcan Shield Global, ami jelentős beruházást hoz a városnak, és több ezer új munkahelyet teremt. A projekt hosszú távra szól, és fokozatosan bővíti majd a gyártókapacitásokat, így komoly hatással lehet a helyi gazdaságra.

Gyomorforgató bűncselekmény

Egy békésszentandrási férfi gyermekpornográfia miatt került a bíróság elé, és az ítélet komoly következményekkel jár számára, beleértve a szabadság korlátozását és bizonyos tevékenységektől való eltiltást.

Gyermekpornográfia bűntette miatt két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek egy békésszentandrási férfit. Illusztráció: Shutterstock

Szállás a Csabai Kolbászfesztiválra? Igen, még lehetséges!

A 28. Csabai Kolbászfesztivál október 23–26. között várja a látogatókat a CsabaParkban, és a szállások gyorsan fogynak, de még mindig találni elérhető lehetőségeket a városban.

A Csabai Kolbászfesztivál az egész országot megmozgatja, nem csoda, hogy ilyenkor a szálláshelyek is megtelnek. Fotó: Bencsik Ádám-archív

Ki állja a kuka cseréjét?

Október 1-től új szabályok lépnek életbe Békéscsabán a hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatban. Utánajártunk, hogy sérült vagy törött kukánál kinek a felelőssége annak kicserélése.

Utánajártunk, kinek a felelőssége a tönkrement hulladékgyűjtő edény cseréje. Illusztráció: Shutterstock

Lövészet után – ez volt az első dolguk a katonáknak

Egy lövészet után az MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred 101. Zászlóaljának önkéntes tartalékosai rögtön a bázisra visszatérve nekiláttak fegyvereiket alaposan megtisztítani, mert a lőpor maradványai és egyéb szennyeződések nemcsak ronthatják a lövés pontosságát, de hosszú távon meghibásodáshoz, rozsdásodáshoz és kopáshoz is vezethetnek.

Ez volt a katonák első dolga, ahogy visszaértek a bázisra. Fotó: Területvédelmi Erők Facebook-oldal/Csák Tímea hadnagy

Új mesekönyv Békésen: Katica macija

Békéscsabán bemutatták Pálmai Tamás első mesekönyvét, a Katica macija című verses történetet, amely a családról, barátságról és a nagyszülői szerepekről szól. A kötet teljes egészében helyi alkotás, már kapható a városi könyvtárban, a Barta Postán, valamint országosan online.

Pálmai Tamás könyvéből már a bemutatón is rengeteg példány fogyott. Fotó: Jenei Péter

Megjelent Martin Wanda és Martin Gábor új könyve

Békéscsabán bemutatták Martin Wanda és Martin Gábor Az örök ifjúság balladája című könyvét, amely a fiatalság és az életöröm témáit dolgozza fel költői formában, és már elérhető a városi könyvtárban és online könyváruházakban.