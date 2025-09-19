szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

24°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

33 perce

Új lendület Békéscsabának: gigaberuházás érkezik a településre

Címkék#ballada#napi hírösszefoglaló#a nap legfontosabb hírei#beol videó#gigaberuházás#gyermekpornógráfia#csabai kolbászfesztivál#Mesekönyv

Gyomorforgató bűncselekmény miatt kerül bíróság elé egy Békésszentandrási férfi. Továbbá a szingapúri óriáscég, a Vulcan Shield Global soha nem látott gigaberuházással érkezik Békésbe. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 19-én.

Beol.hu

A Vulcan Shield Global óriáscég gigaberuházással érkezik Békésbe.

Békéscsaba Mercedese: világszínvonalat, 2500 munkahelyet hoz a szingapúri Vulcan Shield Global
Egyeztetés a kormányhivatalban. A Vulcan Shield Global 280 milliárdos beruházással 2500 új munkahelyet teremt majd. Fotó:  Lehoczky Péter

Gigaberuházás Békéscsabán – 2500 új munkahelyet teremt a Vulcan Shield Global

Békéscsabán épít gyárat a szingapúri Vulcan Shield Global, ami jelentős beruházást hoz a városnak, és több ezer új munkahelyet teremt. A projekt hosszú távra szól, és fokozatosan bővíti majd a gyártókapacitásokat, így komoly hatással lehet a helyi gazdaságra.

Gyomorforgató bűncselekmény

Egy békésszentandrási férfi gyermekpornográfia miatt került a bíróság elé, és az ítélet komoly következményekkel jár számára, beleértve a szabadság korlátozását és bizonyos tevékenységektől való eltiltást. 

Gyermekpornográfia bűntette miatt két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek egy békésszentandrási férfit. Illusztráció: Shutterstock

Szállás a Csabai Kolbászfesztiválra? Igen, még lehetséges!

A 28. Csabai Kolbászfesztivál október 23–26. között várja a látogatókat a CsabaParkban, és a szállások gyorsan fogynak, de még mindig találni elérhető lehetőségeket a városban.

A Csabai Kolbászfesztivál az egész országot megmozgatja, nem csoda, hogy ilyenkor a szálláshelyek is megtelnek. Fotó: Bencsik Ádám-archív

Ki állja a kuka cseréjét?

Október 1-től új szabályok lépnek életbe Békéscsabán a hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatban. Utánajártunk, hogy sérült vagy törött kukánál kinek a felelőssége annak kicserélése.

Utánajártunk, kinek a felelőssége a tönkrement hulladékgyűjtő edény cseréje. Illusztráció: Shutterstock

Lövészet után – ez volt az első dolguk a katonáknak

Egy lövészet után az MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred 101. Zászlóaljának önkéntes tartalékosai rögtön a bázisra visszatérve nekiláttak fegyvereiket alaposan megtisztítani, mert a lőpor maradványai és egyéb szennyeződések nemcsak ronthatják a lövés pontosságát, de hosszú távon meghibásodáshoz, rozsdásodáshoz és kopáshoz is vezethetnek.

Ez volt a katonák első dolga, ahogy visszaértek a bázisra. Fotó: Területvédelmi Erők Facebook-oldal/Csák Tímea hadnagy

Új mesekönyv Békésen: Katica macija

Békéscsabán bemutatták Pálmai Tamás első mesekönyvét, a Katica macija című verses történetet, amely a családról, barátságról és a nagyszülői szerepekről szól. A kötet teljes egészében helyi alkotás, már kapható a városi könyvtárban, a Barta Postán, valamint országosan online.

Pálmai Tamás könyvéből már a bemutatón is rengeteg példány fogyott. Fotó: Jenei Péter

Megjelent Martin Wanda és Martin Gábor új könyve

Békéscsabán bemutatták Martin Wanda és Martin Gábor Az örök ifjúság balladája című könyvét, amely a fiatalság és az életöröm témáit dolgozza fel költői formában, és már elérhető a városi könyvtárban és online könyváruházakban.

Martin Wanda és Martin Gábor elhozta az örök ifjúság balladáját. Fotó: Dinya Magdolna

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu