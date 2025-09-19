33 perce
Új lendület Békéscsabának: gigaberuházás érkezik a településre
Gyomorforgató bűncselekmény miatt kerül bíróság elé egy Békésszentandrási férfi. Továbbá a szingapúri óriáscég, a Vulcan Shield Global soha nem látott gigaberuházással érkezik Békésbe. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 19-én.
A Vulcan Shield Global óriáscég gigaberuházással érkezik Békésbe.
Gigaberuházás Békéscsabán – 2500 új munkahelyet teremt a Vulcan Shield Global
Békéscsabán épít gyárat a szingapúri Vulcan Shield Global, ami jelentős beruházást hoz a városnak, és több ezer új munkahelyet teremt. A projekt hosszú távra szól, és fokozatosan bővíti majd a gyártókapacitásokat, így komoly hatással lehet a helyi gazdaságra.
Gyomorforgató bűncselekmény
Egy békésszentandrási férfi gyermekpornográfia miatt került a bíróság elé, és az ítélet komoly következményekkel jár számára, beleértve a szabadság korlátozását és bizonyos tevékenységektől való eltiltást.
Szállás a Csabai Kolbászfesztiválra? Igen, még lehetséges!
A 28. Csabai Kolbászfesztivál október 23–26. között várja a látogatókat a CsabaParkban, és a szállások gyorsan fogynak, de még mindig találni elérhető lehetőségeket a városban.
Ki állja a kuka cseréjét?
Október 1-től új szabályok lépnek életbe Békéscsabán a hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatban. Utánajártunk, hogy sérült vagy törött kukánál kinek a felelőssége annak kicserélése.
Lövészet után – ez volt az első dolguk a katonáknak
Egy lövészet után az MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred 101. Zászlóaljának önkéntes tartalékosai rögtön a bázisra visszatérve nekiláttak fegyvereiket alaposan megtisztítani, mert a lőpor maradványai és egyéb szennyeződések nemcsak ronthatják a lövés pontosságát, de hosszú távon meghibásodáshoz, rozsdásodáshoz és kopáshoz is vezethetnek.
Új mesekönyv Békésen: Katica macija
Békéscsabán bemutatták Pálmai Tamás első mesekönyvét, a Katica macija című verses történetet, amely a családról, barátságról és a nagyszülői szerepekről szól. A kötet teljes egészében helyi alkotás, már kapható a városi könyvtárban, a Barta Postán, valamint országosan online.
Megjelent Martin Wanda és Martin Gábor új könyve
Békéscsabán bemutatták Martin Wanda és Martin Gábor Az örök ifjúság balladája című könyvét, amely a fiatalság és az életöröm témáit dolgozza fel költői formában, és már elérhető a városi könyvtárban és online könyváruházakban.
Öt díjat adtak át a Békés vármegyei közgyűlés ünnepi ülésén – galériával