Kerékpárutat épít a város a Vulcan Shield Global gyárához

A Vulcan Shield Global 280 milliárd forintos beruházása során – amelyet 49 milliárd forinttal támogat a magyar kormány – 2500 munkahelyet teremt, három ütemben, mindegyik keretében nagyjából 40-50 ezer csarnokot épít a Linamar mellett. Nem azonnal lesz szükség 2500 dolgozóra, a 6-7 éves folyamat végén, 2033 körül érik el ezt a létszámot. Szükség lesz mérnökökre, szakképzett alkalmazottakra és szakképzettséggel nem rendelkező munkásokra is.

Szarvas Péter polgármester beszélt a Vulcan Shield Global beruházásáról is. Fotó: Bencsik Ádám

A Vulcan Shield Global esetében világhírű cégről van szó

Szarvas Péter a békéscsabai városi közgyűlést értékelő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy világhírű, komoly innovációval termelő cégről van szó, olyan vannak vevői Amerikából, Európából, Ázsiából is, amely cégek nevei rendszeresen szerepelnek a hírekben. Kiemelte azt is, hogy a gyár a környezetvédelmi és munkavédelmi szabályok maradéktalan betartásával fog működni, ezt a hatóság felügyeli.

Ha egy cég a tárgyaláskor a nyilvánosság kizárását kéri, különben meghiúsulhat a beruházás, akkor azt el kell fogadni – folytatta a városvezető. Kiemelte: Békéscsaba a szingapúri cég, a Vulcan Shield Global révén felkerül a világtérképre, további beruházások érkezhetnek, egy ilyen esélyt nem lehetett elszalasztani. Úgy fogalmazott: Békéscsaba fejlődésére esküdött fel, és a mostani fejlesztés Békés vármegye minden idő legjelentősebb beruházása.

Kerékpárutat épít a város az állami iparterületig

A városvezető elmondta, hogy kerékpárutat épít az északnyugati iparterületig az önkormányzat, erre a forrást biztosította a magyar kormány. Egy része elkészült a Szarvasi út és a Mokry utca között, most pedig megépülhet a Mokry utca utáni rész is. A beruházás jövőre valósulhat meg.