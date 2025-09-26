Segítheti a fiatalok helyben maradását a Vulcan Shield Global

Elmondta, hogy több kérdést is feltett az ülésen a Vulcan Shield Global képviseletében érkező szakembernek. A kapott válaszok alapján úgy fogalmazott: ha a békéscsabai gyárban valóban magyarokat foglalkoztatnak majd, ha tényleg segítik a képzést, illetve, ha valóban nem lesz környezetszennyező az üzem, akkor üdvözölhető a szingapúri cég érkezése.

Gyebnár Dávid önkormányzati képviselő (Mi Hazánk) értékelt, beszélt a Vulcan Shield Global érkezéséről is. Fotó: Licska Balázs

A Vulcan Shield Global segítheti a fiatalok helyben maradását

Gyebnár Dávid önkormányzati képviselő (Mi Hazánk) hangsúlyozta: a tájékoztatás alapján nem akkumulátorgyárról van szó, nem egy környezetszennyező összeszerelő üzemről. Kiemelte: a gyár elősegítheti a fiatalok helyben maradását, és amennyiben versenyképes béreket kínálnak majd a dolgozóknak, akkor más cégeknél is emelkedhetnek a fizetések.



