1 órája
Segítheti a fiatalok helyben maradását a Vulcan Shield Global
Gyebnár Dávid önkormányzati képviselő (Mi Hazánk) pénteken sajtótájékoztatón értékelte a csütörtöki békéscsabai városi közgyűlést. Beszélt a Vulcan Shield Global érkezéséről is.
Elmondta, hogy több kérdést is feltett az ülésen a Vulcan Shield Global képviseletében érkező szakembernek. A kapott válaszok alapján úgy fogalmazott: ha a békéscsabai gyárban valóban magyarokat foglalkoztatnak majd, ha tényleg segítik a képzést, illetve, ha valóban nem lesz környezetszennyező az üzem, akkor üdvözölhető a szingapúri cég érkezése.
A Vulcan Shield Global segítheti a fiatalok helyben maradását
Gyebnár Dávid önkormányzati képviselő (Mi Hazánk) hangsúlyozta: a tájékoztatás alapján nem akkumulátorgyárról van szó, nem egy környezetszennyező összeszerelő üzemről. Kiemelte: a gyár elősegítheti a fiatalok helyben maradását, és amennyiben versenyképes béreket kínálnak majd a dolgozóknak, akkor más cégeknél is emelkedhetnek a fizetések.