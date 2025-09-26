szeptember 26., péntek

Városi közgyűlés

20 perce

A Vulcan Shield Global érkezéséből rengeteget profitálhat Békéscsaba

Fülöp Csaba önkormányzati képviselő (független) pénteken sajtótájékoztatón értékelte a csütörtöki városi közgyűlést. Ő is beszélt a Vulcan Shield Global békéscsabai beruházásáról.

Licska Balázs

Gazdaságtörténelmi esemény, hogy egy ilyen high-tech cég, mint a Vulcan Shield Global Békéscsabán építi meg első európai üzemét – fogalmazott Fülöp Csaba önkormányzati képviselő (független). Azt mondta, hogy a céget képviselő szakembertől megnyugtató válaszokat kaptak a városi közgyűlés ülésén felmerült kérdésekre. 

Fülöp Csaba beszélt a Vulcan Shield Global békéscsabai beruházásáról
Fülöp Csaba értékelte a városi közgyűlést, beszélt a Vulcan Shield Global beruházásáról is. Fotó: Licska Balázs

Nyitott a helyi beszállítókra a Vulcan Shield Global

Örömtelinek értékelte, hogy – bár vannak speciális anyagok, eszközök – nyitott a helyi beszállítókra a szingapúri világcég. Tehát nemcsak a Vulcan Shield Global termel majd itt, hanem a beszállítók is, így széles körű gazdasági folyamatokat indít be a cég. Összességében erősödik a helyi gazdaság, tehát a beruházásból rengeteget profitálhat Békéscsaba.

