Fidesz-KDNP: nem az égből pottyant ide a Vulcan Shield Global

Minden vonatkozásában történelmi jelentőségű beruházásról van szó. Így vélekedtek a Vulcan Shield Global, a szingapúri világcég érkezéséről a Fidesz-KDNP-frakciónál, a csütörtöki békéscsabai városi közgyűlést értékelő pénteki sajtótájékoztatón.

Licska Balázs

Bálint József alpolgármester elmondta: a békéscsabai városi közgyűlés ülésén is elhangzott, hogy a Vulcan Shield Global 2033-ig egy 280 milliárd forintos beruházás eredményeként – amelyet a magyar kormány 49 milliárd forinttal segít – 14 hektáros területen, több ütemben 2500 munkahelyet teremt. Hangsúlyozta, mindez minden tekintetben kedvező lesz Békéscsaba számára, többek között gazdasági szempontból, szakképzési, felsőoktatási vonatkozásban egyaránt.

Így vélekedtek a Vulcan Shield Global, a szingapúri világcég érkezéséről a Fidesz-KDNP-frakciónál
A Fidesz-KDNP-frakció nevében Opauszki Zoltán tanácsnok és Bálint József alpolgármester értékelt, beszéltek a Vulcan Shield Global érkezéséről is. Fotó: Licska Balázs

A Vulcan Shield Global soha nem látott mértékű beruházást hoz

Opauszki Zoltán tanácsnok úgy fogalmazott: nem az égből pottyant ide ez a cég, nem a semmiből érkezett ez a bejelentés. Emlékeztetett, hogy az elmúlt 10 évben a közlekedési infrastruktúra terén jelentős előrelépések történtek, hiszen megépítették az M44-est, fejlesztették a Budapest-Békéscsaba, most pedig a Békéscsaba-Lőkösháza közötti vasútvonalat, elkészült az állami ipari terület is a város határában. A Vulcan Shield Global fejlesztését soha nem látott léptékű beruházásnak nevezte.

